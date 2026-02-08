Zapalio se vlak kod Čepina, putnici skakali u polje: 'Na svu sreću tu su bili hrabri kondukteri'

Prema njihovim svjedočanstvima, sve se odvilo naglo. Strojovođa je izašao iz upravljačkog prostora i upozorio putnike da vlak gori, nakon čega je uslijedilo hitno napuštanje vagona, javlja 24sata.

‘Strojovođa je izletio iz svog prostora gdje upravlja vlakom i krenuo vikati kako gori vlak i morali smo iskakati van. Bilo je prestrašno, uplašili smo se, usred polja i blatnjavi smo se nekako dogurali takvi blatnjavi do Dopsina’, ispričao je jedan od putnika.

Kondukteri spasili situaciju

Vatra se, srećom, nije proširila u veći požar. Prije dolaska vatrogasaca, situaciju su uspjeli staviti pod kontrolu sami članovi posade. ‘Situacija je bila krajnje opasna, ali na svu sreću vatrogasci nisu morali reagirati jer su tu bili hrabri kondukteri. Situacija se primirila, vatra je ugašena, ali hrpa studenata će kasniti na fakultet u Osijeku’, rekao je drugi čitatelj.

Putnici posebno ističu prisebnost konduktera koji je, kako kažu, reagirao bez odgode, otvorio vrata i pomagao ljudima da izađu, ali i da ponesu svoje stvari, dok je istodobno sudjelovao u gašenju požara.