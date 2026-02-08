Zapalio se vlak kod Čepina, putnici skakali u polje: 'Na svu sreću tu su bili hrabri kondukteri'

Putnici vlaka koji je vozio prema Osijeku doživjeli su neugodne trenutke nedaleko od Dopsina, u blizini Čepina, kada je u vožnji izbio požar
Prema njihovim svjedočanstvima, sve se odvilo naglo. Strojovođa je izašao iz upravljačkog prostora i upozorio putnike da vlak gori, nakon čega je uslijedilo hitno napuštanje vagona, javlja 24sata.
‘Strojovođa je izletio iz svog prostora gdje upravlja vlakom i krenuo vikati kako gori vlak i morali smo iskakati van. Bilo je prestrašno, uplašili smo se, usred polja i blatnjavi smo se nekako dogurali takvi blatnjavi do Dopsina’, ispričao je jedan od putnika.
Kondukteri spasili situaciju
Vatra se, srećom, nije proširila u veći požar. Prije dolaska vatrogasaca, situaciju su uspjeli staviti pod kontrolu sami članovi posade. ‘Situacija je bila krajnje opasna, ali na svu sreću vatrogasci nisu morali reagirati jer su tu bili hrabri kondukteri. Situacija se primirila, vatra je ugašena, ali hrpa studenata će kasniti na fakultet u Osijeku’, rekao je drugi čitatelj.
Putnici posebno ističu prisebnost konduktera koji je, kako kažu, reagirao bez odgode, otvorio vrata i pomagao ljudima da izađu, ali i da ponesu svoje stvari, dok je istodobno sudjelovao u gašenju požara.
‘Pohvala za konduktera koji je pravovremeno reagirao, otvorio vrata od vlaka, pomagao putnicima iznijeti kofere i osobne stvari i dodavao vatrogasne aparate kako bi se što prije ugasio požar’, rekla je jedna čitateljica.
Iako je situacija bila opasna i stresna, završila je bez težih posljedica, a putnici su, blatnjavi i potreseni, pješice stigli do Dopsina.
Oglasio se HŽ
U požaru putničkog vlaka, koji se u nedjelju u 20,15 sati dogodio na stajalištu Dopsin kod Osijeka, nije bilo ozlijeđenih, a saniralo ga je osoblje vlaka, izvijestili su u nedjelju iz HŽ Putničkog prijevoza (HŽPP).
Iz tvrtke su priopćili kako je u stajalištu Dopsin došlo do zapaljenja na dizel-motornom vlaku 6324 koji je vozio na relaciji Slavonski Šamac – Osijek, a vlakovi te serije opremljeni su dodatnom opremom za inicijalno gašenje požara koja se aktivirala.
Pored toga, osoblje vlaka je protupožarnim aparatima također saniralo plamen. U vlaku je bilo 100-tinjak putnika koji su izašli van. Nitko od putnika i osoblja vlaka nije ozlijeđen.
Po putnike je u stajalište Dopsin upućen drugi vlak iz Osijeka, navode u HŽPP-u.