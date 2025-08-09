UPOZORENJE METEOROLOGA

Toplinski val: Hrvatska će se u nedjelju pržiti na 36 °C, evo gdje će biti najgore

L. Š.

09.08.2025 u 21:05

Ilustracija / Toplinski val
Ilustracija / Toplinski val Izvor: Pixsell / Autor: Grgo Jelavic/PIXSELL
Bionic
Reading

Sunčano i vruće, ponegdje i vrlo vruće. Navečer mjestimice na krajnjem sjeveru umjerena naoblaka. Vjetar uglavnom slab, od sredine dana ponegdje umjeren sjeveroistočni. Na sjevernom Jadranu slaba do umjerena bura, krajem dana u jačanju, a u Dalmaciji sredinom dana i poslijepodne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura između 14 i 19, a na Jadranu od 21 do 27 °C. Najviša dnevna temperatura od 32 do 37, u unutrašnjosti Dalmacije i do 39 °C, prognoza je Državno hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) za nedjelju

Na snazi su upozorenja meteoalarma - već u nedjelju narančasto za veći dio zemlje, za riječko područje crveno. A onda u novom tjednu cijela obala u crvenom.

vezane vijesti

'U nedjelju u Slavoniji, Baranji i Srijemu sunčano i vrlo vruće s najvišom temperaturom zraka oko 36 °C. Jutarnja svježina bit će manje izražena, a olakšanje neće donositi ni vjetar jer će većinom biti slab. I u središnjoj Hrvatskoj će umjeren sjeveroistočnjak zapuhati tek potkraj dana na sjeveru. Uz obilje sunčanih sati nakon jutarnje temperature između 17 i 19 °C, poslijepodnevne vrijednosti će porasti do 36 °C. Na sjevernom Jadranu i do 37 °C, pa postoji vrlo velika opasnost od utjecaja vrućine na zdravlje. Noć u Gorskoj Hrvatskoj još razmjerno povoljna za noćni odmor.

Tijekom dana sunčano, duž obale na sjevernog Jadrana uz maestral duž obale, a navečer će zapuhati umjerena bura. Slabog do umjerenog sjeverozapadnjaka i jugozapadnjaka bit će i u sunčanoj Dalmaciji, pa će more biti mirno ili malo valovito. Najniža temperatura zraka - od 18 °C u unutrašnjosti do 26 °C na obali - brzo će uz sunčano vrijeme porasti na vrijednosti uglavnom između 33 i 38 °C. Nebesko plavetnilo obilježit će kraj vikenda i na krajnjem jugu Hrvatske. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Najniža temperatura zraka između 22 i 26 °C, a najviša od 33 °C na otocima do 38 °C u unutrašnjosti', prognozirala je za HRT Kristina Klemenčić Novinc iz DHMZ-a.

I dalje vruće, u ponedjeljak jaka bura

'S umjerenim sjeveroistočnim vjetrom u kopneno područje će u ponedjeljak stizati malo manje topao zrak. Pa iako će od utorka jutro biti svježije, dnevna temperatura bit će u porastu. Prevladavat će vedrina.

I na Jadranu pretežno vedro. Uz buru, umjerenu do jaku, podno Velebita na udare i olujnu, najtoplije jutro vjerojatno će biti u ponedjeljak, zatim bura u slabljenju i okretanju na sjeverozapadni vjetar, uz obalu i jugozapadni. Zbog vrlo toplih noći te vrućih i vrlo vrućih dana upozorenje najvišega stupnja na vrućinu ostaje barem do utorka', navodi Klemenčić Novinc.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
SVE OPASNIJA SITUACIJA

SVE OPASNIJA SITUACIJA

Tajvan već sprema odgovor: Pazite što su Kinezi napravili u Južnom kineskom moru
UHIĆEN U TURSKOJ

UHIĆEN U TURSKOJ

Brat oslobođenog kapetana Bekavca: 'Šok i nevjerica. Jučer me nazvao, a danas - iznenađenje'
NOVE NAPETOSTI

NOVE NAPETOSTI

Armenija i Azerbajdžan potpisali mirovni sporazum. Iran sada prijeti blokadom koridora

najpopularnije

Još vijesti