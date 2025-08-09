Toplinski val: Hrvatska će se u nedjelju pržiti na 36 °C, evo gdje će biti najgore

Na snazi su upozorenja meteoalarma - već u nedjelju narančasto za veći dio zemlje, za riječko područje crveno. A onda u novom tjednu cijela obala u crvenom.

'U nedjelju u Slavoniji, Baranji i Srijemu sunčano i vrlo vruće s najvišom temperaturom zraka oko 36 °C. Jutarnja svježina bit će manje izražena, a olakšanje neće donositi ni vjetar jer će većinom biti slab. I u središnjoj Hrvatskoj će umjeren sjeveroistočnjak zapuhati tek potkraj dana na sjeveru. Uz obilje sunčanih sati nakon jutarnje temperature između 17 i 19 °C, poslijepodnevne vrijednosti će porasti do 36 °C. Na sjevernom Jadranu i do 37 °C, pa postoji vrlo velika opasnost od utjecaja vrućine na zdravlje. Noć u Gorskoj Hrvatskoj još razmjerno povoljna za noćni odmor.

Tijekom dana sunčano, duž obale na sjevernog Jadrana uz maestral duž obale, a navečer će zapuhati umjerena bura. Slabog do umjerenog sjeverozapadnjaka i jugozapadnjaka bit će i u sunčanoj Dalmaciji, pa će more biti mirno ili malo valovito. Najniža temperatura zraka - od 18 °C u unutrašnjosti do 26 °C na obali - brzo će uz sunčano vrijeme porasti na vrijednosti uglavnom između 33 i 38 °C. Nebesko plavetnilo obilježit će kraj vikenda i na krajnjem jugu Hrvatske. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Najniža temperatura zraka između 22 i 26 °C, a najviša od 33 °C na otocima do 38 °C u unutrašnjosti', prognozirala je za HRT Kristina Klemenčić Novinc iz DHMZ-a.

I dalje vruće, u ponedjeljak jaka bura

'S umjerenim sjeveroistočnim vjetrom u kopneno područje će u ponedjeljak stizati malo manje topao zrak. Pa iako će od utorka jutro biti svježije, dnevna temperatura bit će u porastu. Prevladavat će vedrina.

I na Jadranu pretežno vedro. Uz buru, umjerenu do jaku, podno Velebita na udare i olujnu, najtoplije jutro vjerojatno će biti u ponedjeljak, zatim bura u slabljenju i okretanju na sjeverozapadni vjetar, uz obalu i jugozapadni. Zbog vrlo toplih noći te vrućih i vrlo vrućih dana upozorenje najvišega stupnja na vrućinu ostaje barem do utorka', navodi Klemenčić Novinc.