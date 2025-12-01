Božinović o kritikama na rad policije: Da ne rade svoj posao, ne bi bilo devetoro uhićenih

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je u ponedjeljak da je zbog incidenata tijekom nedjeljnog prosvjeda 'Ujedinjeni protiv fašizma' u Rijeci uhićeno devet osoba, a u Zadru dvije te je odbacio tvrdnje organizatora iz Rijeke da policija nije osigurala sigurnost građana

Ministar je uoči sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a novinarima rekao kako u Zagrebu i Puli nije bilo ometanja prosvjeda, ali u Zadru i Rijeci jest, a to su uglavnom, koliko mu je poznato, činili maloljetnici. 'U Rijeci je do sada devet osoba privedeno, u Zadru dvoje, ali ne znam detalje jer se stvari mijenjaju. To što netko upućuje kritike - policija se uvijek prilagođava okolnostima', naveo je Božinović.

Za Zadar i Rijeku opisao je različite uvjete - u Zadru je zbog rasporeda i širine ulica policiji bilo jednostavnije reagirati, dok se u Rijeci sve odvijalo na trgu. 'Uvijek je način postupanja, model kako policija radi stvar njihove taktike. Da ne rade svoj posao, onda sigurno ne bi bilo devetoro uhićenih', istaknuo je.

Anti-fa marš u Puli Izvor: Pixsell / Autor: Sasa Miljevic







+18 Anti-fa marš u Puli Izvor: Pixsell / Autor: Sasa Miljevic