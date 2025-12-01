izgredi u rijeci

Božinović o kritikama na rad policije: Da ne rade svoj posao, ne bi bilo devetoro uhićenih

Bi. S. / Hina

01.12.2025 u 17:21

Davor Božinović
Davor Božinović Izvor: Pixsell / Autor: Igor Kralj/PIXSELL
Bionic
Reading

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je u ponedjeljak da je zbog incidenata tijekom nedjeljnog prosvjeda 'Ujedinjeni protiv fašizma' u Rijeci uhićeno devet osoba, a u Zadru dvije te je odbacio tvrdnje organizatora iz Rijeke da policija nije osigurala sigurnost građana

Ministar je uoči sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a novinarima rekao kako u Zagrebu i Puli nije bilo ometanja prosvjeda, ali u Zadru i Rijeci jest, a to su uglavnom, koliko mu je poznato, činili maloljetnici.

'U Rijeci je do sada devet osoba privedeno, u Zadru dvoje, ali ne znam detalje jer se stvari mijenjaju. To što netko upućuje kritike - policija se uvijek prilagođava okolnostima', naveo je Božinović.

vezane vijesti

Za Zadar i Rijeku opisao je različite uvjete - u Zadru je zbog rasporeda i širine ulica policiji bilo jednostavnije reagirati, dok se u Rijeci sve odvijalo na trgu. 'Uvijek je način postupanja, model kako policija radi stvar njihove taktike. Da ne rade svoj posao, onda sigurno ne bi bilo devetoro uhićenih', istaknuo je.

Anti-fa marš u Puli
  • Anti-fa marš u Puli
  • Anti-fa marš u Puli
  • Anti-fa marš u Puli
  • Anti-fa marš u Puli
  • Anti-fa marš u Puli
    +18
Anti-fa marš u Puli Izvor: Pixsell / Autor: Sasa Miljevic

Upitan hoće li biti policijskog postupanja vezano za one koji su nosili jugoslavenske zastave i ćirilične natpise, Božinović je poručio kako nije bitno pismo, već ono što je napisano.

'Vidjet ćemo. Policija je izuzimala snimke i rade analitiku. Mislim da svako tko se danas poziva na bilo koji totalitarni režim, njegove insignije, ne može dobiti većinu među hrvatskim ljudima, mislim da je to svima jasno, ako nije, trebalo bi biti', zaključio je.

DORH na potezu za Vjesnik

Ministra su novinari također upitali o istrazi oko Vjesnika, a Božinović je rekao kako nema novih saznanja. 'Očevid je završen, sve je predano DORH-u i znamo da su podnesene prijave. Tako da će vam vijest o Vjesniku doći od DORH-a', pojasnio je.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
ZASTRAŠUJUĆE POSLJEDICE

ZASTRAŠUJUĆE POSLJEDICE

BBC ima dokaze: Gruzija razbijala prosvjede 'eksperimentalnim oružjem' iz Prvog svjetskog rata
vozači, oprez

vozači, oprez

Postavljaju se nove moderne kamere, mogu i zumirati: Poznate su sve lokacije
preventivni pregled

preventivni pregled

Trump na magnetskoj rezonanci: Izvrsnog je zdravlja

najpopularnije

Još vijesti