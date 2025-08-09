Kapetan Dumanić o slučaju Bekavac: 'Zapovjedna odgovornost? Treba mijenjati zakon'

Iz Turske su stigle vijesti koje su pomorce diljem Hrvatske obradovale do suza – kapetan Marko Bekavac, koji je ondje bio u zatvoru gotovo dvije godine, vratio se kući kao slobodan čovjek. Vijest je za RTL Danas komentirao predsjednik Udruge pomorskih kapetana Sanjin Dumanić, otkrivši detalje slučaja i procesa koji je doveo do njegova oslobađanja

Podsjetimo, splitski kapetan duge plovidbe Marko Bekavac (62) uhićen je u listopadu 2023. godine u Turskoj, nakon što je u luci Eregli na njegovu brodu Phoenician M pronađeno 137 kilograma kokaina. U rujnu prošle godine osuđen je na 30 godina zatvora, što je šokiralo njegovu obitelj i hrvatske pomorce. Vijest o njegovu oslobađanju je zatekla i njegova brata Jozu Bekavca, koji je sustavno sve pratio i bio upoznat s detaljima suđenja. >>Pročitajte više OVDJE<< 'Vijest nas je sve obradovala do suza. Nadali smo se i vjerovali kapetanu Bekavcu. Sve smo poduzimali koliko smo mogli, ali uvijek je postojala nada da će biti oslobođen. On je član naše splitske udruge, kao što je bio i pokojni kapetan Laptalo, koji je također oslobođen jer procedura nije vođena kako treba – a to se pokazalo i sada', rekao je Sanjin Dumanić za RTL.

Dodao je da će Bekavac sigurno imati posljedice nakon svega što je prošao, ali da je najvažnije što je sada sa svojom obitelji. 'Sretan je i on i njegova obitelj što je ovdje, da opet može odmoriti, prošetati po svom Čiovu i nastaviti život tamo gdje je stao.' Dumanić je naglasio da je udruga neprestano radila na tome da slučaj ostane aktualan – od informiranja hrvatske i europske zajednice kapetana do suradnje sa Sindikatom pomoraca i odvjetnicom kapetana Bekavca. 'Mi smo senzibilizirali javnost, ali to bi sve bilo ništa da nije bilo tihe diplomacije. Da se nisu uključili ministarstva, premijer, predsjednik – svi su oni dali svoj dio koliko su mogli. I zato hvala gospodinu Radmanu, premijeru, predsjedniku i ministrima. Najvažnije je – on je kući', rekao je Dumanić.

Sporna zapovjedna odgovornost Bekavac je u Turskoj bio osuđen na 30 godina zatvora temeljem zapovjedne odgovornosti, o čemu su hrvatski stručnjaci u travnju ove godine detaljno raspravljali na stručnom skupu na Pomorskom fakultetu. Dumanić je podsjetio na izlaganja stručnjakinja, među kojima su bile prof. dr. sc. Anita Kurtović i Nicoletta Radinović, te dr. Petar Kragić. 'Svi smo bili uvjereni da zapovjedna odgovornost ne postoji na brodu. Profesorica Kurtović pojasnila je da se ona odnosi isključivo na ratne situacije, kad zapovjednik izda naredbu koja je protivna Ženevskoj konvenciji. Na brodu, da bi kapetan odgovarao, mora mu se dokazati da je bio umiješan, a ako nema dokaza, nema ni osnove za zapovjednu odgovornost', pojasnio je.