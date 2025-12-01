Prihvaćen rekordni proračun Splitsko-dalmatinske županije; polemiku izazvala stavka o Centru za žrtve komunizma

Po njegovim riječima, od ukupnog iznosa županijskog proračuna 333 milijuna eura odnosi se na izgradnju i obnovu 24 škole i školske dvorane na području Splitsko-dalmatinske županije, pri čemu su 246,6 milijuna eura sredstva iz fondova EU. Za drugu fazu izgradnje Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Lećevica u proračunu za 2026. je namijenjeno 90 milijuna eura, od toga će 60 milijun eura biti iz fondova EU.

Za proračun je glasovalo 26 vijećnika što je potrebna natpolovična većina od 47 županijskih vijećnika, a župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban izrazio je zadovoljstvo usvajanjem proračuna. 'Proračun za 2026. godinu od 592,6 milijuna eura je za 26 posto veći od proračuna za ovu godinu i najveći je proračun u povijesti Splitsko-dalmatinske županije', rekao je Boban.

Boban je uz to naveo i da će u proračunu biti osigurana sredstva za sva socijalne potrebe koje su i dosad bile financirane, a osigurano je i oko 11 milijuna eura za izgradnju Domova umirovljenika u Aržanu, Vrlici i Cisti, te osam milijuna eura za uvođenje javnog linijskog prometa na području cijele Splitsko-dalmatinske županije. 'Proračunskim sredstvima financirat ćemo brodsku liniju Omiš-Postira (Brač) i dužobalnu liniju Trogir-Omiš', istaknuo je.

Od 40 prihvaćena četiri amandmana

U višesatnoj raspravi o proračunu podneseno je 40 amandmana od kojih su četiri prihvaćena, među njima i amandman Ivane Lesandrić Ninčević iz kluba vijećnika Nezavisne liste mladih, kojim će se osigurati 200 tisuća eura za Krizni centar za suzbijanje nasilja.

Prihvaćen je i amandman Hrvatske građanske stranke (HGS) da se osigura 100 tisuća eura za nabavu helikoptera aero klubu u Sinju, kao i amandman Josipa Maretića (HDZ) da se pomoć Županijskom savezu za parasportove poveća s 60.000 na 90.000 eura.

Prihvaćen je i Mostov amandman da se osigura 30 tisuća eura za novu aktivnost u Upravnom odjelu za zdravstvo, socijalnu skrb i demografiju namijenjenu potpori promicanja i edukacije o metodama restorativne reprodukcijske medicine i ranoj intervenciji kod neplodnosti i spontanih pobačaja.

Polemiku između oporbenih i vijećnika vladajućeg HDZ-a izazvala je proračunska stavka da se osigura 200 tisuća eura za izgradnju u Dicmu (Dalmatinskoj zagori) Centra za žrtve komunizma. Oporbeni se tome protivila, a HDZ-ovi vijećnici su odbacivali kritike.