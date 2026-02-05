Tonči Tadić: U tom scenariju bismo vrlo brzo imali 'nuklearni Bliski istok'

Washington traži potpuno ili znatno smanjenje obogaćivanja uranija, dok Teheran poručuje da je spreman na pregovore , ali i na rat ako bude napadnut. Iran tvrdi da ne želi nuklearno oružje, iako priznaje da ima tehničku sposobnost za njegovu izradu. Donald Trump istodobno šalje ratne brodove prema regiji i poručuje da se vodi diplomatski proces.

Napetosti između Sjedinjenih Država i Irana ponovno rastu. U Perzijskom zaljevu američki borbeni zrakoplov srušio je iranski dron , dok je iranska Revolucionarna garda ometala američki tanker u Hormuškom tjesnacu. Unatoč incidentima, razgovori o iranskom nuklearnom programu i dalje traju.

Drugo pravilo je, dodao je ' domino-efekt' - 'kada jedna država u regiji dođe do nuklearnog oružja, i ostale će to pokušati učiniti'. Ako bi se potvrdilo da Iran ima nuklearnu bombu , upozorava Tadić, to bi otvorilo vrata nuklearnom naoružavanju čitave regije.

'Zemlja koja nabavi nuklearni arsenal prestaje biti predmet pritiska međunarodne zajednice. S njom se više nitko ne šali', rekao je Tadić u HRT-ovoj emisiji .

Zbog regionalnih napetosti, dodaje, gotovo je sigurno da bi se program nastavio bez obzira na to tko je na vlasti u Teheranu. Prema Tadiću, u nuklearnoj politici vrijede dva ključna pravila . Prvo je da zemlja koja posjeduje nuklearni arsenal prestaje biti izravna meta međunarodnih intervencija.

Tonči Tadić ističe kako je važno razumjeti da iranski nuklearni program nije proizvod aktualne teokratske vlasti, već da seže u vrijeme šaha, kada je započet uz američku pomoć, kako tvrdi Tadić: 'zbog straha od mogućeg nuklearnog arsenala Sadama Huseina '.

Podsjetimo, Sjedinjene Države su prošle godine sudjelovale u zračnim udarima na iranska nuklearna postrojenja, a iranski nuklearni program, koji datira još iz vremena šaha, i dalje ostaje jedno od najopasnijih sigurnosnih pitanja Bliskog istoka.

'To je zvono za uzbunu u Turskoj i Saudijskoj Arabiji. S istočne strane već imate Pakistan. Vrlo brzo bismo imali nuklearni Bliski istok', rekao je. U takvom scenariju, Iran zapravo ne bi dobio značajnu stratešku prednost, već bi ostao u sličnoj međunarodnoj izolaciji, uz znatno veći sigurnosni rizik za cijelu regiju.

Uran ili plutonij: Zašto je Iran izabrao 'tiši' put?

Tadić objašnjava da postoje dva puta do nuklearne bombe – plutonijski i uranijski. Iran je, prema svemu sudeći, svjesno izabrao uranijski ciklus.

'Plutonijsku bombu morate testirati, a testiranje automatski znači da ste priznali da imate bombu. Uranijski ciklus omogućava obogaćivanje do više od 90 posto centrifugama, a da nitko ne zna jeste li bombu stvarno napravili', pojasnio je. Upravo zato, kaže, riječ je o klasičnoj igri 'mačke i miša'. Izvješća IAEA-e dodatno potpiruju zabrinutost. U postrojenju Fordo 2023. pronađene su čestice urana obogaćene do 83 posto, a godinu kasnije i uzorci od 60 posto, uz procjenu da se rutinski može ići i više.

'Sve su to IAEA-ine tvrdnje o nepravilnostima. Iran će reći da to nije točno. Ali upravo to održava logiku dileme: imate li bombu ili je tek pokušavate napraviti. Strategija Irana je jasna - 'Napadnite nas pa ćete saznati imamo li nuklearni arsenal ili ne', zaključio je Tadić.

Pucanje nuklearnog kišobrana i povratak u 'luđačku spiralu'

Govoreći o isteku sporazuma START između SAD-a i Rusije, koji ograničava broj nuklearnih bojevih glava i nosača, Tonči Tadić upozorava da se svijet opasno vraća nekoliko desetljeća unatrag. Ne vjeruje da će se išta potpisati jer, kako kaže: 'I Trumpu i Putinu nuklearni arsenal služi kao sredstvo dokazivanja moći na međunarodnoj sceni'.

Formalni argument za odbijanje novih ograničenja, dodaje, leži u činjenici da više ne postoje samo dvije nuklearne sile. Postoje Kina, Indija, Pakistan, Velika Britanija, Francuska, Sjeverna Koreja i, po svoj prilici, Izrael. Kad planirate nuklearni sukob, morate računati kako će se sve te zemlje postaviti, rekao je. U takvim okolnostima, objašnjava, nastaje 'luđačka spirala' u kojoj svaka velika sila pokušava imati arsenal veći od zbroja svih potencijalnih protivnika, što ne vodi stabilnosti nego trajnoj eskalaciji. Posebno zabrinjava, ističe Tadić, slabljenje povjerenja u američki nuklearni kišobran.

'Kada se zbroje Putinove prijetnje Europi i logika 'America First', gdje nije jasno hoće li SAD braniti saveznike, dobivate situaciju u kojoj Poljska, Švedska, Južna Koreja, pa čak i Japan počinju razmišljati o vlastitom nuklearnom arsenalu', upozorio je.

'Narušena nuklearna sigurnosna arhitektura koja se gradila više od 80 godina'

Po njegovoj ocjeni, u relativno kratkom razdoblju ozbiljno je narušena nuklearna sigurnosna arhitektura koja se gradila više od 80 godina. Na pitanje o mogućoj uporabi taktičkog nuklearnog oružja u ratu u Ukrajini, Tadić je vrlo jasan: 'Eksplozija nuklearne bombe ne zaustavlja rat, nego ga prebacuje u novu, nuklearnu fazu'. Dodaje kako je koncept uporabe taktičkog nuklearnog oružja za proboj bojišnice vojno besmislen.

'Američke vojne vježbe još u 20. stoljeću pokazale su da bi takav prodor zahtijevao izuzetno uvježbane trupe, inače bi završio s desecima tisuća vojnika oboljelih od radijacijske bolesti', pojasnio je. Zbog toga smatra da ruska vojska nije sposobna voditi rat u kontaminiranom prostoru na način koji bi imao vojni smisao.

Njemačka i odricanje od nuklearne energije: strateška pogreška

Osvrćući se na izjavu njemačkog kancelara Friedricha Merza da žali zbog gašenja nuklearnih elektrana, ali da je odluka nepovratna, Tadić takav stav naziva tek 'polovičnim priznanjem“. Očekivao je, kaže - 'da će reći da je to bila strateška pogreška koju će Njemačka pokušati ispraviti'. Posebno kritizira činjenicu da su ugašene njemačke nuklearke, koje opisuje kao tehnološki i sigurnosno vrhunske, dok istodobno rade stariji reaktori u istočnoj Europi.

'To je bizarno i licemjerno. Njemačka je imala savršeno dizajnirane i vođene nuklearke i s njima danas ne bi imala ni dio energetskih problema', zaključio je.