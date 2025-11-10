Tomašević priprema teren: Procurio dokument kojim se želi zabraniti poklič 'ZDS' na koncertima

'Poziva se gradonačelnik Grada Zagreba da, temeljem ovlasti iz samoupravnog djelokruga Grada Zagreba, a radi zaštite javnog reda i mira te očuvanja ustavnih vrednota Republike Hrvatske, poduzme mjere kojima će se osigurati da se na površinama i u prostorima kojima upravljaju ustanove kojima je Grad Zagreb osnivač ili trgovačka društva u vlasništvu Grada Zagreba i na javnim površinama za čije korištenje Grad Zagreb izdaje dozvolu u svrhu organizacije javnih događaja, ne koriste obilježja, slogani ili poruke kojima se veliča, potiče ili odobrava nacionalna, rasna ili vjerska mržnja te ne koriste fašistički ili ustaški simboli ili pokliči, uključujući poklič ' Za dom spremni ' , a što je zabranjeno člankom 39. Ustava Republike Hrvatske', navodi se u zaključku dokumenta o kojem bi sutra trebali glasati gradski zastupnici, doznaje Večernji list .

'Grad Zagreb mora jasno dati do znanja da su javne površine kojima upravlja Grad te površine i prostori kojima upravljaju pravne osobe kojima je Grad osnivač ili su u vlasništvu Grada mjesta dijaloga i kulturnog izričaja koji je u skladu s ustavnim vrijednostima, a ne prostori u kojima je dopušteno promovirati nacionalnu, rasnu ili vjersku mržnju', objašnjava se u dokumentu.

Podsjetimo, Marko Perković Thompson nakon velikog zagrebačkog koncerta na Hipodromu, zakazao je u Areni Zagreb koncert 27. prosinca, te zbog velike potražanje zahtjeva da se održi još jedan koncert sljedećeg dana.

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomačević ubrzo je nakon incidenta u Splitu, kada je 50-ak maskiranih huligana spriječilo održavanje folklorno-kulturne manifestacije u organizaciji Srpskog kulturnog društva Prosvjeta, najavio da će promijeniti uvjete poslovanja gradskih ustanova. Tenzije je dodatno pojačao još jedan takav incident u Zagrebu, a situaciji nije pomogao ni veliki prosvjed u organizaciji Torcide koji se održao proteklu subotu.