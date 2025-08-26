Tomašević otkrio detalje novog javnog prijevoza: 30 minuta za pola eura

Gradonačelnik je kazao da će danas krenuti s 40 stanica za 500 bicikala, a do kraja listopada bit će 180 lokacija s 2000 bicikala.

Dodatak javnom prijevozu

'Ako bude dobro korištenje, dignut ćemo to na 3000 bicikala. Na njima nema reklama i u tradicionalnoj su plavoj boji', kazao je Tomašević i dodao je da je ova usluga dodatak javnom prijevozu.

Istaknuo je da je na javnoj nabavi posao dobila tvrtka Nextbike, a koja je već nudila bicikle na raznim lokacijama u gradu, te da je ugovorena usluga na četiri godine za 9,35 milijuna eura bez PDV-a.

'Next bike se obvezao na investiciju u 95 posto ispravnih bicikala, održavanje i distribuciju po cijelom gradu kako bi sve na stanicama bilo pravilo postavljeno i da na njima uvijek ima bicikala', rekao je. Trošak po biciklu iznosi 65 eura mjesečno.

Naveo je da postojeći podaci pokazuju da se oni koriste do pola sata.