Tomašević otkrio detalje novog javnog prijevoza: 30 minuta za pola eura

Tomislav Tomašević, zagrebački gradonačelnik, danas je predstavio početak javne usluge Bajs, odnosno mreže javnih bicikala
Gradonačelnik je kazao da će danas krenuti s 40 stanica za 500 bicikala, a do kraja listopada bit će 180 lokacija s 2000 bicikala.
Dodatak javnom prijevozu
'Ako bude dobro korištenje, dignut ćemo to na 3000 bicikala. Na njima nema reklama i u tradicionalnoj su plavoj boji', kazao je Tomašević i dodao je da je ova usluga dodatak javnom prijevozu.
Istaknuo je da je na javnoj nabavi posao dobila tvrtka Nextbike, a koja je već nudila bicikle na raznim lokacijama u gradu, te da je ugovorena usluga na četiri godine za 9,35 milijuna eura bez PDV-a.
'Next bike se obvezao na investiciju u 95 posto ispravnih bicikala, održavanje i distribuciju po cijelom gradu kako bi sve na stanicama bilo pravilo postavljeno i da na njima uvijek ima bicikala', rekao je. Trošak po biciklu iznosi 65 eura mjesečno.
Naveo je da postojeći podaci pokazuju da se oni koriste do pola sata.
'Usluga će se subvencionirati, kao i javni prijevoz, jer nam je cilj što manje automobila na cestama. Cijena usluge je pola eura za 30 minuta. Pet eura cijeli mjesec i 30 eura cijelu godinu', kazao je Tomašević.
Pojasnio da se bicikl nakon pola sata mora vratiti na jednu od stanica, pa se može napraviti pola sata pauze, pa opet uzeti na pola sata i – sve to za 30 eura godišnje.
'Ovo nije rentanje bajka na cijeli dan, već rotacija', pojasnio je i dodao da će se i dalje raditi na razvoju biciklističke infrastrukture.
Izvođač radova kasni s projektom Greenway
Istaknuo je da nova usluga nije komercijalne naravi i cijena je jeftinija u odnosu na ranije mogućnosti bicikliranja gradom u vidu njihova najma.
Andro Pavuna, gradski pročelnik za promet, kazao je da se bicikl mora parkirati unutar prostora koji je predviđen za njih te da je svaki opremljen GPS-om. Za eventualnu krađu previđene su kazne od 1500 eura.
Na pitanje gdje je zapela biciklistička staza Greenway, Pavuna je kazao da izvođač radova ne ide po planu, ali da se očekuje da četvrtina na kojoj se radi bude gotova do sredine rujna, nakon čega se radovi sele na južnu stranu nasipa.
Odgovarajući na novinarska pitanja, Danijela Dolenec, dogradonačelnica Zagreba, kazala je da očekuje da će sva djeca biti upisana u vrtiće i da njihove cijene ostaju iste.