Tomašević ima pitanja za Ustavni sud: 'Nema nikakvog uporišta za njihovu odluku'

"Nisu rekli koja bi sankcija bila, niti na čemu bi je temeljili, dokad vrijedi ta zabrana Milanoviću? I gdje piše u Ustavu da je takva sankcija moguća? Ako izbori nisu bili kontaminirani, kako to da se Milanoviću zabranjuje da bude mandatar", upitao je Tomašević .

Oni to nisu napravili, dodao je, nisu ni upozoravali niti su u jednom trenutku rekli da Milanović krši njihovo upozorenje.

'Odluka Ustavnog suda je protuustavna, nema nikakvog uporišta u Ustavu za odluku koju su donijeli. Kada smo predavali kandidature u Sabor pozvali smo Ustavni sud i DIP da se očituju hoće li izbori biti regularni, drže li se svi upozorenja i da to naprave najkasnije na dan izborne šutnje, tako da bez obzira na rezultate izbora svi znaju na čemu su", podsjetio je Tomašević u izjavi novinarima tijekom akcije čišćenja okoliša u Sesvetskom Kraljevcu.

Govoreći o pregovorima za formiranje vladajuće većine, rekao je kako su uvijek govorili da bi oporbena stranka koja osvoji najviše mandata trebala dati mandatara, a to je SDP.

"Hoće li SDP predložiti Milanovića ili nekog drugog, to je na njima, mi ćemo to podržati. Most ima manje mandata nego Možemo jer su dva mandata od Suverenista. Ako krenemo u tu logiku, nećemo se dogovoriti", istaknuo je.