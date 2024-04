Posavec: Ustavni sud ne može zabraniti ništa, ovo je opasna situacija

Osvrnuo se na upozorenje Ustavnog suda da Zoran Milanović ne može biti mandatar Vlade.

'Strah me živjeti u zemlji u kojoj se krši osnovna ustavna kategorija trodiobe vlasti. Ta tri polja moraju biti neovisna jedna o drugom, ali to kod nas nije tako. Nisam pravnik, ali sam se informirao o temi. Ustavni sud ne može zabraniti ništa. Ono što u Ustavu nije zabranjeno, znači da je dopušteno i tu je kraj priče. Tu vidimo pravnu nesigurnost, država u toj situaciji ne može normalno funkcionirati. Ni pet minuta poslije ti suci Ustavnog suda nisu jedinstveni, jedni su protiv drugih. Ako već među ustavnim stručnjacima imamo neslaganje, to ukazuje na pravnu nesigurnost. To je opasna situacija. Tko god da formira vladu, treba ići u izmjenu Ustava', kazao je.