Todorićev odvjetnik: Nagodba mora pasti, i to već danas!

'Ova nagodba mora pasti, i to već danas!', poručio je Veljko Tomanović, član međunarodnog odvjetničkog tima Ivice Todorića uoči povijesnog glasanja o Agrokoru

'Naš je stav da kada bi gledali samo pravo i služili se samo njime, ova nagodba mora pasti i to već danas. Hoće li se to dogoditi iz formalnopravnih razloga, tek ćemo vidjeti', rekao je za N1 Veljko Tomanović, član međunarodnog odvjetničkog tima Ivice Todorića uoči povijesnog glasanja o Agrokoru koje smatra međukorakom.

'To je jasno iz podneska kojega su članovi našeg tima u Hrvatskoj uputili Sudu jer formalno nisu ispunjeni uvjeti. Nagodbu je izradilo tijelo koje nije legitiman predstavnik kreditora u ovom slučaju. To je prvenstveno jedan od razloga', objasnio je Tomanović koji je kao drugi razlog naveo i nespretno ispravljenu nagodbu zbog čega bi rok za glasanje trebao biti odložen kako bi se svi upoznali s izmjenama u naknadno ubačenim brojkama.

'Tu su i drugi elementi - materijalni nedostaci u nagodbi i zašto je ona pravno neodrživa i neće opstati, danas ili do 10. srpnja ... Stav našeg tima je da ova nagodba neće u ovoj formi opstati', rekao je Tomanović.

Na upit namjeravaju li na samom ročištu osporiti nagodbu i kakav je stav Ivice Todorića o tome, dodao je kako su od samoga početka ovoga procesa ukazivali na niz nezakonitosti.

'Njegova dužnost kao vlasnika je da ukaže na nepravne radnje i on će ustrajati na tome. Što se tiče tima, on će imati svoje predstavnike na ročištu i pokušat ćemo ukazati na manjkavosti i propuste kao i sve ono što se čini u diskriminaciji vjerovnika i privilegiranju nekih drugih vejrovnika te nejasne cifre, niz je i drugih problema u dokumentaciji i garancije te osporene tražbine i da zaokružimo priču - ovaj dokument ima više problema nego što ih ustvari potencijalno rješava. U takvoj formi je nešto što danas moramo osporiti. Hoće li za to biti prilike, vidjet ćemo', odgovorio je on.

Istaknuo je kako je rok 10. srpnja za izvanrednu Upravu i Vladu dok za sutkinju rok ne postoji te da ona ima potpuno pravo ispitati nagodbu onoliko koliko joj njezina sudska etika dozvolja.