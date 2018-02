Todorić tvrdi kako zna tko će biti Ramljakov nasljednik i piše o 'zastrašujućem' otkriću

Ivica Todorić u nedjeljnoj objavi kaže kako je sa svojim timom razotkrio zastrašujuću spregu politike i privatnih interesa oko Agrokora. Kaže i kako zna tko će biti novi povjerenik i nasljednik Ante Ramljaka. Todorićevu objavu prenosimo u cijelosti

Nakon 10.4.2017. godine, moj tim i ja smo 24 sata na dan, vikendima i praznicima marljivo analizirali i skupljali činjenice kako bismo došli do istine o Agrokoru i okolnostima koje su dovele do konfisciranja najveće hrvatske kompanije. Danas, nakon 10 mjeseci, možemo reći da smo razotkrili zastrašujuću spregu politike i privatnih interesa koji su doveli do nacionalizacije i niza koruptivnih nezakonitih radnji u kojima sudjeluje i sam državni vrh. Ta su saznanja, nedvojbeno, uvjetovala i ostavku izvanrednog povjerenika Ante Ramljaka. Poznate su mi osobe i institucije koje su se udružile u zločinačku organizaciju s ciljem da likvidacijom Agrokora i nezakonitim radnjama u vođenju procesa sebi priskrbi velike količine novaca i druge nepripadne koristi.