Todorić tvrdi da je već pobijedio: Imam strašne, nove i nevjerojatne dokaze

Dan nakon što je Visoki sud u Londonu prihvatio zahtjev odvjetnika Ivice Todorića za odgodom, bivši šef Agrokora dao je intervju u kojem se predstavio kao žrtvom političkom progona te je uvjeren da neće biti izručen Hrvatskoj ni za mjesec dana kada je novo ročište

'Oni s jedne strane ostavljaju Agrokor živ. 180 milijardi kuna će biti tereta na toj firmi, a išli su u restrukutriranje. Pa kako? Na koji način? Nisu išli na restrukturiranje, financijsko i poslovno, nego su išli na otimanje, izvlaštenje. S druge strane su odveli sve u Nizozemsku, ogromne novce. Tko će platiti porez? To je četiri do šest milijardi poreza', poručio je Todorić.

'Pa, brzo... Ja se nikako nisam htio vratiti dok ne saznam najveći dio istine, ja sam sad saznao najveći dio istine, ali oni na silu hoće mene dobiti tamo... E rekoh sad, kad vi hoćete na silu... Kad se baš hoćete igrati, onda ću ja iskoristiti svoja prava koja imam', rekao je odbjegli tajkun.

Tvrdi da protiv njega nemaju što, jer nema tu nema ničega.

'Ne da to nije istina, to je laž nad lažima. Ja nisam nikad uzeo jedan euro... To je bila moja firma. Vani imate standarde, kad imaš neku firmu, imaš neki promet... možeš kao vlasnik uzeti jedan, dva posto, ne znam koliko. Oni su rekli da sam ja mogao uzimati 50 do 80 milijuna eura godišnje', kazao je Todorić.

Ustraje da nikad ni lipe nije uzeo iz Agrokora.

Na kraju je kazao i da ne strahuje od izručenja i eventualnog dugotrajnog boravka u istražnom zatvoru. 'Ja ne mogu izgubiti, ja sam već pobijedio', zaključio je Todorić.