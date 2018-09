Todorićeva obrana može trljati ruke, za listopad spremaju asa iz rukava, no nije sve gotovo

Obrana Ivice Todorića, koja se bazira na tezi da se protiv njega vodi politički montiran proces, može zadovoljno trljati ruke nakon afere Hotmail i nedavnog curenja iskaza Martine Dalić. Danas im je sutkinja dala gotovo mjesec dana da pripreme nove dokaze te da kompromitirajuće mailove prevedu na engleski. Naši sugovornici slažu se da je aferom Hotmail u ruke obrane stavljeno snažno oružje koje će sigurno iskoristiti

'To će vjerojatno imati presudnu ulogu', dodaje Šerić. Podsjeća da odluka koju će sud donijeti na sljedećem ročištu u listopadu predstavlja odluku o žalbi Ivice Todorića na odluku o izručenju iz travnja. Dakle ako Todorićevoj obrani ne uvaže nove dokaze, odluka o izručenju bit će potvrđena. Ako ih prihvate, to će značiti da mu dozvoljavaju žalbu na odluku o izručenju na višem sudu, što produljuje cijelu priču, no niti mogućnost žalbe ne znači da će ona na višem sudu biti riješena u korist Ivice Todorića. To mu daje samo još jednu priliku da dokaže tezu o politički motiviranom progonu.