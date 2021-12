Tko su šampioni cijepljenja djece u Europi? Iz perspektive Hrvatske, njihove brojke izgledaju nevjerojatno

U Europi uskoro počinje cijepljenje djece od pet do 11 godina protiv koronavirusa. Europska agencija za lijekove (EMA) prošli je mjesec naime odobrila korištenje slabije doze Pfizerova cjepiva za djecu u toj dobnoj skupini nakon što je u svibnju ono odobreno za stariju djecu. Nekoliko europskih zemalja već je započelo s cijepljenjem djece kako bi se obuzdalo širenje virusa i omogućilo da škole ostanu otvorene. Druge još odlučuju o svom pristupu

S cijepljenjem mlađe djece, od pet do 11 godina, započela je i Hrvatska, ali sa slabim odzivom. U Zagrebu ih se cijepilo 12, a putem aplikacije Terminko prijavljeno ih je 50-ak. Cijepilo se i u Rijeci, a uskoro će i u drugim gradovima.

Prema tim podacima, najbolje stoji Portugal jer je cijepio 82,4 posto djece u skupini od 15 do 17 godina i njih 48,1 posto od 10 do 14 godina. Portugal ima jedan od najuspješnijih programa imunizacije protiv covida na svijetu. Austrija, koja je s cijepljenjem mlađih od 12 počela prije odluke EMA-e, recimo, ima 63,1 posto cijepljenih starijih maloljetnika, a cijepila je 26,1 posto djece od 10 do 14 godina...

Na području cijele Europske unije 21,1 posto mlađih od 18 godina primilo je barem jednu dozu cjepiva. Potpuno je cijepljeno 16,9 maloljetnika. Prema tim podacima, Hrvatska je cijepila tek 13,3 posto osoba u skupini od 15 do 17 godina i tek dva posto u skupini od 10 do 14 godina. Međutim treba istaknuti da za mnoge zemlje nedostaju podaci.

Prema podacima koje su zemlje same objavljivale, Španjolska, jedna od najcjepljenijih zemalja svijeta, s cijepljenjem mlađih od 12 godina počela je 15. prosinca, a cijepila je gotovo 90 posto onih starijih od 12 godina te u novoj kampanji planira cijepiti 3,3 milijuna djece mlađe od 12 godina.

Prema zdravstvenom izvješću španjolskog ministarstva zdravlja od 3. prosinca, 87,6 posto od otprilike 3,9 milijuna djece u dobi od 12 do 19 godina u Španjolskoj već je primilo prvu dozu cjepiva, a 84,5 posto ih je u potpunosti cijepljeno. Odluku o tome hoće li se cjepivo ponuditi osobama mlađim od 18 godina donose regionalne vlasti. Kao rezultat toga, različita područja u početku su počela nuditi cjepiva u različito vrijeme.

Prema dostupnim podacima, Njemačka je cijepila 49,5 posto populacije od 12 do 19 godina. U početku su se cjepiva preporučivala samo za djecu s kroničnim oboljenjima, no nakon širenja varijante delta odlučeno je 16. kolovoza ponuditi cjepivo svima starijima od 12 godina.

Postojala je zabrinutost zbog miokarditisa, vrlo rijetke upale srčanog mišića uočenog u vezi s cijepljenjem, osobito kod cijepljenih mladih muškaraca. No stručno tijelo dalo je dozvolu jer je većina ljudi s tom upalom otišla u bolnicu i uspješno je liječena. Također su naglasili opći rizik od samog covida-19 za zdravlje srca.

U Italiji je 72,49 posto djece u dobi od 12 do 19 godina primilo barem jednu dozu, prema izvješću talijanske vlade o cjepivu objavljenom 3. prosinca. Irska je imala izrazito visoku primjenu cjepiva u odrasloj populaciji te je gotovo 90 posto stanovništva starije od 12 godina u potpunosti cijepljeno, a nešto više od 60 posto stanovništva u dobi od 10 do 19 godina primilo je barem jednu dozu.

Prema statistici poljske vlade, do sada je 1,7 milijuna doza dano djeci od 12 do 17 godina, po službenoj statistici od 3. prosinca. To je prilično niska potrošnja i postojali su planovi da se cijepljenje uvede u škole. Međutim entuzijazam za ovaj plan bio je nizak i neki roditelji su se usprotivili tome. Od 13. rujna ovoj dobnoj skupini dano je samo dodatnih 300.000 doza.

U Francuskoj zdravstvena propusnica za starije od 12 godina

Francuska je 15. lipnja bila jedna od prvih zemalja koja je započela s cijepljenjem djece starije od 12 godina. Oko 79 posto onih u dobi od 12 do 17 godina primilo je barem jednu dozu cjepiva, prema podacima koje je objavio Santé Publique France 3. prosinca, dok ih je 76 posto potpuno cijepljeno.

Od kraja rujna adolescenti stariji od 12 godina moraju koristiti francusku zdravstvenu propusnicu. Ova propusnica dokazuje status cijepljenja nositelja ili potvrđuje da je nedavno testiran i potrebna je za pristup mjestima kao što su kina ili restorani.

Iako se to pokazalo kontroverznim, njeno uvođenje izazvalo je porast cijepljenih. Francuski zdravstveni regulator podržao je cijepljenje ranjive djece u dobi od pet do 11 godina 30. studenog.

Danska zdravstvena uprava dala je zeleno svjetlo za cijepljenje djece od 12 do 15 godina u lipnju, a započelo je u srpnju. Više od 200.000 danske djece u dobi od 12 do 15 godina potpuno je cijepljeno. Danske zdravstvene vlasti priopćile su da će cijepljenje Pfizerom biti ponuđeno djeci u dobi od pet do 11 godina nakon odobrenja EMA-e.

Švedska je tek u kolovozu počela otvarati termine za maloljetnike, i to za skupinu od 16 do 18 godina, prije nego što je na kraju otvorila termine za starije od 12 godina.