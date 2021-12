Trampuž: Omikron je opasan, necijepljena djeca vjerojatno će napuniti intenzivne odjele

Omikron znači korak nazad u ovoj pandemiji jer se brže širi i jako će pogoditi sve koji nisu imuni, koji se nisu cijepili ili su već izgubili imunitet, što je oko četiri mjeseca nakon druge doze, znači one koji nisu dobili booster. Vrlo je opasno i za djecu koja nisu cijepljena i oni će vjerojatno sada napuniti naše intenzivne odjele, to je tragično kod omikrona, ako ubrzo ne počnemo s cijepljenjem odraslih i djece, rekao je dr. Andrej Trampuž, infektolog i internist u klinici Charité Berlin, gostujući u središnjem Dnevniku HTV-a.

U Hrvatskoj su danas cijepljena prva djeca u dobi pet do 11 godina. Trampuž kaže kako djecu definitivno treba cijepiti, a kada to bude omogućeno, vjerojatno u siječnju, i one koji su mlađi od pet godina.

- Cjepivo je bilo napravljeno za alfa-varijantu, ali ipak ima dobru zaštitu i za deltu, a poslije par mjeseci i za omikron. Kad sam rekao da smo s omikronom jedan korak unazad, to znači da moramo ići dva koraka dalje, to znači brzo cijepiti. To je utakmica koju moramo pobijediti jer će se to sve produžiti na ljetne mjesece, a onda i na peti val. Moramo postići 80 posto procijepljenosti cjelovite populacije, onda će biti kraj pandemije, rekao je.



Njemački parlament prije nekoliko dana je usvojio zakon o obveznom cijepljenju za medicinsko osoblje. Upitan hoće li se to proširiti na cijelu populaciju, Trampuž odgovara:

- Možda nije pravilno da je obvezno samo za medicinsko osoblje, to je moralno za sve sada, ali ako to ljudi ne vide, onda treba sankcionirati. Možda da se prvo obrazloži i kaže da svi želimo kraj pandemije. To možemo samo kad bude 80 posto cijepljenih ljudi. Ako je to moguće postići jedino s obveznim cijepljenjem, onda to treba napraviti kao što je Austrija već počela. Mislim da će sve države započeti. Za puno ljudi će to biti olakšanje jer i onda će ih biti protiv cijepljenja, ali će reći: "moram se cijepiti" i tako ćemo postići tih 80 posto, rekao je.

Osvrnuo se i na napade na zdravstvene djelatnike rekavši kako je to nerazumljivo. Ističe kako ova pandemija nije politički problem, već medicinski problem.

- Sve što želimo je da opet imamo normalan život. Zato je pitanje zašto je toliko ljudi protiv, tzv. antivakseri, jer i oni žele kraj pandemije. To je potpuno iracionalno, kaže Trampuž i dodaje da i sam dobiva puno prijetnji.

- Naš zadatak je da to obrazložimo, više puta. Mislim da se za godinu dana više nitko neće interesirati za pandemiju koronavirusa ako postignemo to da je privedemo kraju. To je naš cilj, zaključio je.