Počelo cijepljenje djece protiv covida-19, evo koliko je najmlađih primilo svoju prvu dozu u Zagrebu

Srijedom i subotom u Školi narodnog zdravlja Andrija Štampar u Zagrebu građani mogu doći na cijepljenje bez najave, a to se od danas odnosi i na djecu. Reporterka Nove TV Valentina Baus za Dnevnik je izvijestila kako je u istoimenom Nastavnom zavodu za javno zdravstvo danas od 16 do 19:15 sati cijepljeno petnaestero djece u dobi od pet do 11 godina

Tatjana Nemeth Blažić, epidemiologinja HZJZ-a, koja je čitavo popodne cijepila građane, kaže kako su zadovoljni odazivom, s obzirom na to da je srijeda prvi dan. Ponovila je kako su cijepili 15 djece u dobi od pet do 11 godina te isto toliko djece starije od 12 godina. "Nadamo se da će informacija doći i do drugih roditelja, pa će odaziv biti i veći u narednim tjednima i danima“, kazala je dr. Nemeth Blažić. Na pitanje što najčešće zanima roditelje vezano za cjepivo, gošća Dnevnika Nove TV je odgovorila kako roditelji koji su doveli djecu na cijepljenje već bili jako dobro informirani i nisu imali puno pitanja, osim onih tehničkih tipa kada doći po drugu dozu i smeta li kašnjenje od nekoliko dana, budući da sada idu zimski praznici.

Ostali roditelji pitaju i telefonski te mailom često o nuspojavama i mogućim rizicima. Često su ta pitanja vezana za određenu dijagnozu ili stanje. U Rijeci cijepljeno petogodišnje dijete Iako su tijekom dana u Rijeci cijepili samo pet mališana, očekuju da će interes tek rasti. No zadovoljni su što se dosad procijepilo 16 posto adolescenata. Ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije dr. Vladimir Mičović otkrio je za RTL da je najmlađe cijepljeno dijete imalo pet godina.

'Na listi za cijepljenje imamo njih 20-ak i oni će se cijepiti najvjerojatnije u petak. Nismo nezadovoljni, ipak smo tek počeli uspostavljati pozivanja djece sukladno našem programu i u suradnji sa školskim liječnicima u Zavodu za javno zdravstvo, pedijatrima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i u suradnji s bolničkim pedijatrima. Ta se lista popunjava i interes samih roditelja, koji se javljaju na naše telefone, je tu', rekao je dr. Mičović.

Na pitanje, jesu li ipak očekivali veći odaziv i jesu li tenzije oko cijepljenja kumovale tome da su roditelji možda neodlučni, odgovorio je da roditelji koji su se odlučili cijepiti svoju djecu neće promijeniti stav.

Cijepljenje u dvije doze Djeca na cijepljenje dolaze u pratnji roditelja. Također, roditelji se za cijepljenje mogu javiti izabranom pedijatru ili liječniku obiteljske medicine kao i školskom liječniku, objavio je HZJZ. U Hrvatsku je u ponedjeljak stiglo 48.000 doza cjepiva protiv covida-19 za djecu od pet do 11 godina starosti, koje se distribuira po zavodima za javno zdravstvo.