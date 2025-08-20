Tko proizvodi najviše sladoleda u EU? Ne, nije ona zemlja na koju prvu pomislite

Iako biste mogli pomisliti da je Italija apsolutni predvodnik po proizvodnji sladoleda, statistike pokazuju drugačije. Europske zemlje godišnje proizvedu nevjerojatne 3,3 milijarde litara ove kremaste slastice, pri čemu najviše - Njemačka

Mnogi ne mogu zamisliti ljeto bez sladoleda. U pauzi od posla ili uz plažu, ova slastica ide uz sve i često je prva asocijacija na Italiju. Iako je susjedna nam država nadaleko poznata po gelatu i njegovoj originalnoj recepturi, ipak nije najveći europski proizvođač sladoleda. Ove podatke donosi Euronews istaknuvši da je njegova proizvodnja u Europskoj uniji prošle godine porasla za dva posto, što znači da europske zemlje godišnje proizvedu nevjerojatne 3,3 milijarde litara ove zaleđene slastice.

Blag je to porast naspram 2023., no to nije jedini podatak koji bi vas mogao iznenaditi. Iznenađenje na sladolednom postolju Italija, dakle, ne drži prvo mjesto po njegovoj proizvodnji, već je na zlatnom postolju Njemačka. Prema podacima koje prenosi Euronews, Nijemci su prošle godine proizveli ukupno 607 milijuna litara sladoleda, a slijede ih Francuzi i Talijani s 501 milijunom, odnosno 492 milijuna litara. To znači da je Italija tek na trećem mjestu u Europi.

Sagledamo li dalje podatke, na četvrtom je mjestu Španjolska s 378 milijuna proizvedenih 'slatkih' litara prošle godine, a peta je Poljska – premda postoje značajne brojčane razlike. Usporedno, upravo je Poljska, po istom izvoru, jedan od glavnih pokretača spomenutog rasta u proizvodnji od dva posto. Najviše se to vidi po tome što su je povećali za čak 29 posto u odnosu na godinu ranije. S druge strane, Francuska je zabilježila najveći pad (-12 posto) među velikim proizvođačima. Pad je bio nešto manji u Italiji (-7 posto) i Španjolskoj (-6 posto), no generalno je proizvodnja porasla u većini europskih zemalja pa otuda blag rast. Raste i izvoz sladoleda Također, blago je porastao izvoz sladoleda u neeuropske zemlje, pri čemu je Francuska bila najveći europski izvoznik. Francuzi su izvezli čak 55,9 milijuna kilograma u 2024. godini, što čini petinu (21 posto) ukupnog izvoza u zemlje izvan Unije. Slijede Italija (42,6 milijuna kilograma) i Nizozemska (31,9 milijuna kilograma), navodi Euronews.