Karizmatični mladi general kojeg su pokušali ubiti čak deset puta: Tko je Kirilo Budanov, novi ukrajinski ministar obrane

Visokoprofilna smjena pri vrhu političke piramide potresla je Ukrajinu. Usred rata zbog korupcijskog skandala u ministarstvu smijenjen je ministar obrane Oleksij Reznikov, blizak suradnik predsjednika Volodimira Zelenskog. Ne ministarskoj poziciji zamijenit će ga dosadašnji šef vojne tajne službe (GUR), tridesetsedmogodišnji karizmatični general Kirilo Budanov koji je gotovo u sat predvidio rusku invaziju na Ukrajinu

Još u studenom 2021. Budanov je predvidio osnovnu prirodu i vrijeme sveobuhvatne ruske invazije. Moskva je snažno osporavala njegove procjene, ali je dokazala da je bio u pravu 24. veljače, kada je počeo svirepi ruski rat protiv manjeg susjeda. U ukrajinskim političkim krugovima cijenjen je kao jedina osoba - uz američke i britanske obavještajne službe - koja je mjesecima unaprijed ispravno upozoravala na ono što Rusija sprema Ukrajini. U to vrijeme njegove procjene uvelike su bile odbacivane kao pogrešne. Većina ukrajinskih vladinih i vojnih dužnosnika očekivala je da će ruska invazija biti ograničena na istočni dio zemlje, a ne da će se dogoditi napad velikih razmjera u tri smjera, što je uključivalo udar na Kijev. Budanov za 2023. prognozira da će se Rusija usredotočiti na zauzimanje što više teritorija u istočnim regijama Donecka i Luhanska. Obnovljena ofenziva iz Bjelorusije malo je vjerojatna, a radi se samo o pokušaju da se odvrati pozornost, smatra.

Uključio se u obranu Ukrajine u regiji Donbas nedugo nakon što su Rusija i njezini tamošnji separatistički saveznici počeli s napadima na gradove 2014. Dva puta je ranjavan, prvi put 2015. i godinu kasnije tijekom misije za specijalne snage GUR. S obzirom na njegov položaj i blizak odnos sa Zelenskim, Budanov je često meta pokušaja atentata. Godine 2019. pod njegov je automobil postavljena bomba, ali je prerano detonirala, a bilo je najmanje deset pokušaja njegova ubojstva, nedavno je otkrio izvor blizak Budanovu za The Washington Post.

Budanov je na čelu ukrajinske obrambene obavještajne agencije od kolovoza 2020., a tada je imao samo 34 godine. Veteran je osmogodišnjeg rata niskog intenziteta s Rusijom koji se vodio na istoku Ukrajine, a prethodio je opsežnoj invaziji koja je počela 24. veljače prošle godine. Brzo je napredovao kroz redove i jedan je od najmlađih generala u povijesti ukrajinske vojske. Napredovanje u karijeri ubrzalo mu se nakon kolovoza 2016., kada je pukovnik ruske Federalne službe sigurnosti (FSB) ubijen na Krimu, a navodno je to djelo ukrajinskih sabotera. Vjeruje se da je Budanov bio jedan od ukrajinskih specijalaca koji je radio na tome iza neprijateljskih linija. Kasnije je odlikovan ukrajinskim Ordenom za hrabrost za neobjavljene operacije.

'To što mu je nacrtana meta na leđima primoralo ga je oprez, ali rizične operacije i dalje su dio njegove svakodnevnice', objavio je list. Budanov doslovno živi u svom uredu u kojem drži žabu kao ljubimca. Rijetko izlazi u javnost. Klasičnu glazbu ne gasi - vjerojatno mu služi kao obrana od bilo kakvih pokušaja prisluškivanja onoga o čemu se govori. Jedna je od glavnih meta Kremlja. Nakon eksplozije na Krimskom mostu u listopadu Moskva je imenovala i druge agente GUR-a kao krivce. Od tada je on pružio mnoge informacije važne za ukrajinsko uzvraćanje Rusiji, uključujući i udare na dugu kolonu vojnih vozila koja su sporo napredovala prema Kijevu i napad na ruski transportni brod u luci Berdjansk kopnenim raketnim oružjem.

U listopadu je Budanov govorio za The War Zone o tome kada će i kako rat završiti, hoće li Rusi upotrijebiti nuklearno oružje, kada će Ukrajina pokušati vratiti Krim i drugim temama, a smatra da se od Rusa mnogo toga može očekivati, ali ne da budu potpunu idioti. Zbog toga vjeruje da neće upotrijebiti nuklearno oružje u slučaju ukrajinskog napada na Krim. Štoviše, smatra da je sve počelo na Krimu i da će se na njemu i završiti - ukrajinskom pobjedom, naravno. Novi ministar obrane ima i neke prilično kontroverzne tvrdnje. Tako, prema podacima koje navodno ima, kaže da je Vladimir Putin smrtno bolestan te sumnja u to da je osoba koja se pojavljuje kao ruski predsjednik uopće on.

Budanov će preuzeti dužnost u ključnom trenutku jednogodišnje obrane Ukrajine od sveobuhvatne ruske invazije. Imat će zadatak voditi birokraciju daleko veću i složeniju od GUR-a, samo dijela ministarstva obrane. Nakon što je potisnuta u Harkivskoj i Hersonskoj oblasti Rusija počinje ostvarivati postupne uspjehe u Donbasu. U petak je Budanovljev glasnogovornik ponovio tvrdnju GUR-a da je tekući ruski napad u Donbasu reakcija na naredbu Putina da se ponovno zauzme cijeli teritorij do ožujka. Budanovljev zadatak je da ga spriječi u tom naumu.