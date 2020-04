Laboratorij i pacijenti ispred fotelje

Zahvaljujući radu i stručnosti, Fauci je već više puta dobio priliku postati šefom krovne agencije - Nacionalnog instituta zdravlja - no svaki put je odbio. Za to se spominje više razloga, od toga da voli rad u svojem laboratoriju do toga da voli i nastavlja raditi i izravno s pacijentima. Kao dodatni razlog neki spominju to što mu sadašnja pozicija daje više slobode, posebno kad je potrebno govoriti o rizicima novih epidemija. Njegov je zadatak interpretirati znanstvena dostignuća i to prenijeti prosječnim ljudima. Kao autora i suautora, njegovo ime nalazi se na više od tisuću publikacija, uključujući nekoliko udžbenika.