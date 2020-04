Američki predsjednik Donald Trump predložio je da se u tri faze ponovno pokrene gospodarstvo i ukidaju restrikcije uvedene u cilju spriječavanja širenja koronavirusa. Trump je na konferenciji za novinare predstavljajući nove smjernice rekao da je u SAD-u prošao vrh epidemije i da je zemlja spremna početi postupno otvarati ekonomiju

"Naši stručnjaci kažu da se krivulja izravnala i da je vrh iza nas", rekao je Trump na konferenciji na novinare, naglašavajući da će svaka savezna država moći djelovati individualno, na temelju vlastitih podataka. Neke bi već sutra mogle krenuti u otvaranje, smatra Trump, te navodi Montanu, Wyoming ili Sjevernu Dakotu.

"To je puno drukčije od New Yorka, puno drukčije od New Jerseyja" koji su najpogođeniji, rekao je. "Dakle, sve će ponajviše ovisiti o guvernerima", dodao je.

Prije tri dana Trump je inzistirao na tome da predsjednik odlučuje kada će se i kako zemlja otvarati, a ne guverneri.

"Nacionalno zatvaranje nije održivo dugoročno rješenje", smatra američki predsjednik, te upozorava da bi držanje ekonomije zatvorenom imalo široke negativne posljedice, uključujući i na zdravlje.

Ipak, socijalno distanciranje i stroga higijena ostat će dio života na neko vrijeme, ističe Trump.

"Možemo otvoriti novo bojište u našem ratu, koje zovemo ponovnim otvaranjem Amerike", rekao je dodajući da će taj proces biti proveden na siguran, strukturiran i odgovoran način.

Iznoseći svoje smjernice u tri faze, Trump nije odredio precizne datume i ostavit će guvernerima saveznih država da u skladu s prilikama na terenu utvrde ritam ponovnog otvaranja ekonomije.

Po planu Bijele kuće, države će ući u prvu fazu tek nakon što ispune ključni kriterij a to je pad broja novozaraženih kroz 14 dana. Prije nego počne otvaranje po državama, bolnice bi morale imati čvrste programe testiranja, koji uključuju i testiranje na antitijela zdravstvenih radnika, kažu smjernice.

U prvoj fazi, smjernice kažu da bi se trebalo izbjegavati okupljanje više od 10 ljudi ako se ne prakticiraju mjere socijalnog distanciranja. Putovanja koja nisu nužna trebaju biti svedena na najmanju moguću mjeru, a zajedničke prostorije u uredima zatvorene.

Škole u prvoj fazi ostaju zatvorene, ali mjesta većeg okupljanja poput kazališta, restorana, stadiona i vjerska okupljališta mogu se otvoriti uz "stroge protokole o socijalnoj distanci"

Bolnice, teško pogođene koronakrizom, mogu nastaviti s operacijama koje su bile na čekanju, a teretane se mogu otvoriti uz nove protokole. Barovi trebaju ostati zatvoreni.

U drugoj fazi koja se može provesti u državama i regijama u kojima broj zaraženih nije skočio u prvoj fazi, smjernice preporučuju da se izbjegavaju skupine više od 50 ljudi ako socijalno distanciranje nije provedeno. Mogu se nastaviti i putovanja koja nisu nužna, a otvaraju se škole i kampovi za mlade kao i barovi, uz obavezan veći prostor između osoba.

Treća faza bit će povratak nekoj verziji normalnog života, a držanje socijalne distance ostat će na snazi.

Anthony Fauci, najviši zdravstveni dužnosnik za borbu protiv koronavirusa, upozorio je na rizik od ponovnog izbijanja zaraze pri vraćanju u normalan život.

Plan otvaranja osmišljen je fleksibilno što znači mogućnost da se ponovno uvedu stroge mjere da bi se obuzdala zaraza, rekao je.

"Moglo bi doći do poteškoća. Suočimo se s tim. Možda ćemo morati ići malo unatrag prije nego ponovno krenemo unaprijed s otvaranjem zemlje i ekonomije", upozorio je.

SAD su najpogođenija zemlja na svijetu s preko 667.000 zaraženih i više od 32.000 smrtnih slučajeva.