Tko je talijanska virološka superzvijezda Roberto Burioni i kako je postao neupitan epidemiološki autoritet

Roberto Burioni, talijanski virolog koji ovih dana glasno upozorava na rizik od koronavirusa i upozorava ostale države da ne ponove talijansku grešku, do svoje sadašnje slave došao je zahvaljujući beskompromisnom stavu u debati oko cijepljenja, u kojoj tvrdi da se mišljenja laika ne mogu suprotstavljati činjenicama i da znanost treba prepustiti znanstvenicima

Burioni tvrdi da se ostatak Europe mora ozbiljnije upustiti u borbu s virusom i da bi cijela Europa morala krenuti talijanskim putem uvođenja ograničenja kretanja. Pita se koji je inače smisao Europske unije ako se ne donesu zajednički potezi i podsjeća da jedna država može svojim mjerama suzbiti virus, no zaraza se opet može proširiti jer susjedna država to nije napravila.

Talijanska javnost koja, baš kao što bi to bio slučaj i u većini drugih zemalja da su se našle u identičnoj situaciji, nije isprva ozbiljno shvatila upozorenja epidemiologa i nevoljko je reagirala na proglašenu karantenu za cijelu zemlju mogla je ipak dijelom vjerovati porukama koje su dolazile iz vrha politike jer je iste poruke slao i Roberto Burioni . Nacionalno poznati i popularni stručnjak, virolog s milanskog sveučilišta San Raffaele , Burioni je jedan od prvih koji je pozvao na uzbunu u aktualnoj borbi protiv koronavirusa 2019-nCoV te i danas upozorava ostale države da ne ponove talijansku grešku isprva odbacujući ozbiljnost prijetnje novog virusa usporedbama sa sezonskom gripom.

Riječi pedesetsedmogodišnjeg milanskog znanstvenika glasno odjekuju posebno u Italiji, u kojoj Burioni posljednjih godina uživa znatnu popularnost i to zahvaljujući debati o korisnosti cijepljenja, ali i općenito zalaganju za poziciju znanosti nasuprot neinformiranim populističkim tvrdnjama koje su zadnjih desetak godina uzele zamaha kako u Italiji, tako i u ostatku svijeta. Poznati američki časopis Science početkom ove godine objavio je priču o tome kako se Burioni našao u sadašnjoj poziciji svojevrsnog glasa savjesti.

Roberto Burioni prije toga nikada nije bio na televiziji . Kad su ga pozvali, pretpostavljao je da će se naći u razgovoru s drugim medicinskim stručnjacima i šokiralo ga je saznanje da će vrijeme u emisiji dijeliti s dvoje ljudi koji nemaju pojma o cjepivima. To ga je natjeralo na sažet i jasan odgovor, ali mu je donijelo i priznanje publike.

Kao i drugdje u svijetu, i u Italiji je za rast pokreta protivljenja cijepljenju zaslužna lažna studija britanskog liječnika Andrewa Wakefielda, u kojoj je on za rast autizma okrivio tzv. MMR cjepivo (measles, mumps, rubella – ospice, zaušnjaci i rubeola). Talijanske vlasti tvrdile su da su cjepiva sigurna, no nekoliko zdravstvenih skandala utjecalo je na njihovu vjerodostojnost. Dodatni udarac cjepivima došao je spornom nepravomoćnom presudom talijanskog suda donesenom 2012., kojom je jedna obitelj uspjela izboriti odštetu za autizam kod djeteta okrivivši upravo cjepivo koje je koristilo javno zdravstvo. Presuda je tri godine kasnije srušena na višem sudu, no šteta je već bila učinjena. Propitkivanju korisnosti i sigurnosti cjepiva pridružili su se i mnogi političari i javne osobe te je opća procijepljenost u stanovništvu krenula dolje.

Nakon televizijskog nastupa Burioni se našao u situaciji da mora iskoristiti pruženu šansu. Javnosti su nedostajali jasni i neuvijeni stavovi stručnjaka. 'Shvatio sam da jezik na društvenim medijima mora biti drukčiji od jezika koji se koristi na konferencijama, među kolegama ili čak i onoga koji se koristi s pacijentima', objašnjava Burioni, čije riječi prenosi Science. 'Zbog toga nisam želio koristiti nijednu jedinu kompliciranu riječ.' U svojim porukama na društvenim medijima – Twitteru i Facebooku - Burioni se priklonio jednostavnim nemedicinskim usporedbama: 'Pita li avioinženjer putnike koliko kotača treba staviti na avion? Ne – inženjeri su eksperti, školovani za svoj posao, i njihov je posao da donesu tu odluku.'