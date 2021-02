Tko izazove požar, platit će let kanadera 71.889 kuna, naplaćivat će se i lažne dojave

U javno savjetovanje Hrvatska vatrogasna zajednica uputila je nekoliko dokumenata među kojima je najzanimljiviji naputak o cjeniku vatrogasnih usluga za dojave požara, ali i cjenik lažnih dojava o požarima. Naplaćivat će se i lažne dojave pravnim osobama koje koriste sustav vatrodojave

Najskuplje je angažiranje letjelica i to zrakoplova "Canadair" CI-415 čiji sat leta stoji 71.889 kuna, a nešto je jeftiniji sat leta Antonova An-32 b, 68.247,38 kuna. Cijena leta helikoptera Mi-171 MTV-1 je 52.825,60 kuna, MI-171 Sh stoji 48.960,24 kune po satu, a za sat leta Bella-206 treba platiti 9188,71 kunu.

Kad je riječ o vozilima za gašenje požara i spašavanje, cijene se kreću od 250 do 750 kuna po satu što uključuje i specijalna vatrogasna vozila, a nešto skuplja, ali daleko manje od letjelica, uporaba plovila čiji je sat procijenjen ovisno o snazi motora od 1250 do 7000 kuna. HVZ je dao i cjenike za uporabu motornih pila za drvo koje stoje 120 kuna po satu dok je upotreba one za beton 30 kuna po satu skuplja.

Sat uporabe reflektora stoji 50 kuna po satu, a vatrogasnih ljestava od 28 do 32 kune po satu. Rad vatrogasaca obračunava se 150 kuna po satu, a kilometraža vatrogasnih vozila 15 kuna po kilometru ako se radi o većem, a 10 kuna o manjem vatrogasnom vozilu do tri tone nosivosti. Sve navedene cijene su bez PDV-a. Kad na snagu stupi ovaj naputak, prestat će vrijediti onaj iz 2018. godine.

U savjetovanje sa zainteresiranom javnosti Hrvatska vatrogasna zajednica osim ovog dokumenta uputila je prijedlog Pravilnika o korištenju osobnih podataka profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasaca koji su pohranjeni u računalnim sustavima vatrogastva. Zasad nije bilo nikakvih primjedbi ili komentara na objavljene prijedloge pravilnika. Navedeni cjenici uobičajeni su jer se na temelju tih cjenika naplaćuju intervencije vatrogasnih postrojbi.