Tko će profitirati na Turudiću? Vjetar u leđa oporbi, ali Plenković ima svoj adut

'To ćemo tek vidjeti. U ovom trenutku je jako teško reći, vidjet ćemo po istraživanjima. Dosad su istraživanja rekla da je glavni adut premijera Plenkovića da ima stabilno biračko tijelo', rekao je. Pojasnio je kako se premijer u svojim nastupima ne obraća većini biračkog tijela, nego glasačina HDZ-a te da ne bi trebao imati probleme 'dok god njima daje zadovoljavajuće obrazloženje'.

'On se njima izravno obraća, ne obraća se većini od 70 posto birača, nego izravno HDZ-ovcima. On je to proteklih dana više ili manje uspješno radio, a danas je bio najmirniji i najsigurniji i suvereno je poslao poruke da je siguran u izbor', ustvrdio je. Dodao je kako se premijer nije dao uvlačiti u hipotetičke slučajeve, ali i da je trebao imati više informacija. Istaknuo je kako je na oporbi da se ujedini. 'Nije se dao uvlačiti u hipotetičke slučajeve, to on ne dozvoljava. Dakle, 'prošao je voz', to je passe. Je li trebao imati više informacija, trebao je. Zasad ne vidim ništa novo. Tu su sve starije stvari i tu je u pravu. Opozicija se mora ujediniti. Sada je na njima da iskoriste ovu priliku', zaključio je.