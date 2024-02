Čačić o Plenkoviću u slučaju Turudić: 'Potpuno je izgubljen'

Predsjednik Reformista i bivši ministar gospodarstva Radimir Čačić u N1 Newsroomu s Domagojem Novokmetom komentirao je, među ostalim aktualnim temama, i izbor Ivana Turudića za glavnog državnog odvjetnika

Osvrnuo se Čačić na stav premijera Andreja Plenkovića o Ivanu Turudiću na čelu DORH-a. “Potpuno je izgubljen. Ima već dovoljno utakmica u nogama da bi shvatio kako će se to odvijati. Znamo pravila igre, trebao bi znati i on. Kad se otvori priča, ide kao stepenicama, od manje ozbiljnih do ozbiljnijih. Prvo su išle lascivne poruke, što je od javnog interesa jer je tvrdio da ne pozna ženu, inače je to zadiranje u privatnost. Da nije lagao, ne bi bilo. Onda idu one gdje piše da joj je Turudić garantirao da je se neće dirati. Onda ide treća stepenica, ključna, kad ona hoće prevenirati nešto za što zna da će se dogoditi, spisi USKOK-a gdje je njezin odvjetnički tim tražio nagodbu. Svaki se akt supotpisuje, svaki papir. Ne samo da je snimljeno, postoji potpis na svakom razgovoru. Kaže da će im dati tri ministra i Turudića, desetak lokalnih dužnosnika i tajnika… Dakle, ta gospođa Rimac prevenira nešto što zna da će izaći”, pojasnio je Čačić za N1 pa se osvrnuo zašto Plenković nije odustao od Turudića.

“To je kad se napušeš malo previše. On hoće to preventirati, ne zbog dobrih namjera nego što ga to skupo košta. Ide s jednim zakonom koji je totalno neutemeljen, nešto izmijenjenim, a onda mu šamarčinu zadaje predsjednik države i kaže da će osloboditi svakoga tko zbog njega bude osuđen. Dakle, taj zakon je pao. To povežimo s nametanjem svog dečka za državnog odvjetnika, koji ni po kojem kriteriju ne može ni primirisati kandidaturi. Ovako, premijer šalje poruku narodu da je gluh i slijep”, kaže bivši ministar gospodarstva.

Koalicijski partneri se po ovom pitanju ne mogu čuti. “Nema druge. Ili se makni od tog društva jer zastrašujuće smrdi ili se sakrij. Što da rade? Mogu samo šutjeti. Zaboravimo da oni postoje. Nažalost, šteta. Nekad su HSLS i HNS bile stranke, više nisu. Ovdje nije samo to da Plenković misli da nam može prodavati muda pod bubrege, sama činjenica da se javi Udruga hrvatskih sudaca i kaže da se radi o političkoj odluci koju oni ne mogu promijeniti… kakva je to poruka? Čovjek je desetljećima sudac, bit će sudac. Kad bi rekli da traže mjere umjesto da nemaju ništa s tim, bilo bi lakše pokrenuti stegovne mjere za ovakve stvari. Čovjek je lagao na Odboru za pravosuđe. Čovjek kojeg USKOK želi goniti dolazi na mjesto glavnog državnog odvjetnika, za nadšefa USKOK-u. Zar je to pravna država”, zapitao se na kraju Radimir Čačić.