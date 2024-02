Turudić: Nakon što je Mamić otišao u BiH, razmijenili smo jednu-dvije poruke

'Epitete' koje mu je danas uputio predsjednik Zoran Milanović nije htio komentirati. 'On je sramota hrvatske države', kazao je, dodajući da takav jezik truje mlade i sve u Hrvatskoj. 'Ne bojim ga se nimalo, ne poštujem ga. Ako mu to čini zadovoljstvo, neka. Kod njega je problem što svaki put želi nadmašiti sebe. Doći će do granice implozije, implodirat će u svom zlu i bijesu. A kad se pomiješa bijes i strah to je vrlo opasna i toksična kombinacija', rekao je Turudić u ekskluzivnom razgovoru s Ivanom Ivandom Rožić za RTL Danas.

Uvjeren je da mu 'vjeruje puno ljudi', a na pitanje o porukama s mobitela oduzetog u kaznenom postupku protiv Josipe Rimac, pita u kojem je to kaznenom postupku, u kojem je to spisu.

'Kako znate da su ti spisi autentični, da u njima stoje ti transkripti? Kako ne bih sumnjao da su autentične. Navodno ih postoji 300 tisuća. Ako ih je netko sposoban i spreman bez kritičkog sagledavanja poslati u javnost. To su fotošopovi… Brišem poruke, nisam pojma imao da je toliko poruka', rekao je Turudić.