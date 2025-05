Elektrošok u zapadnoj Europi, bojeve glave zveckaju na dalekom istoku: Gdje je taj mir?

Popustile su obje strane: Donald Trump ranije je zahtijevao da Ukrajina vrati 350 milijardi dolara za koje tvrdi da predstavljaju iznos pomoći SAD-a tijekom rata. To je Zelenski odbio, a ukrajinski premijer Denis Šmihal tvrdi kako prema sporazumu ne postoji koncept 'duga', o kojemu Trump govori.

Naime, čini se da elektroenergetska mreža, posebno visokonaponski dalekovodi, nisu spremni na stabilno napajanje iz prirodnih izvora , što je zadalo glavobolje operaterima i planerima elektroenergetskog sustava širom svijeta. Španjolska i Portugal su lideri u zelenoj energiji s obiljem sunčeve energije i vjetroelektrana. Prošle godine Španjolska je dosegla udio od 56 posto obnovljive u ukupno korištenoj energiji. Njihovim stopama ide i Europa, no investicije ne prate tempo proizvodnje, zbog čega se događaju ovakvi ispadi. Ako smo iz svega nešto naučili, onda je to zasad barem popis što sve treba imati sa sobom kad nestane struje .

Događaj tjedna u Europi svakako je ispad elektroenergetske mreže na području od skoro 60 milijuna ljudi , koje se proteže od (na kratko) juga Francuske preko Španjolske do Portugala . Prema riječima španjolskog premijera Pedra Sancheza , zemlja je doslovno u pet sekundi ostala bez 15 GW proizvodnje električne energije, što je dovelo do elektrošoka od kojeg se država oporavljala gotovo 24 sata, proglasivši izvanredno stanje. Stao je javni prijevoz, zablokirali mobilni operateri, prestale raditi velike i male firme, ukratko – totalni kolaps koji je u tim zemljama još dan ranije bio nezamisliv.

Ipak, analitičari spuštaju loptu . Ajay Bisaria , bivši indijski visoki povjerenik u Pakistanu, izjavio je za The Independent da bi Indija mogla poduzeti ograničenu, preciznu vojnu operaciju, poput zračnog napada ili privremenog kopnenog upada, kako bi poslala jasnu poruku, ali bez izazivanja većeg sukoba. Iako i to zvuči vrlo zapaljivo, nadamo se da će na tome stati.

Peking je posljednjih tjedana započeo razgovore s brojnim zemljama, od Europe do jugoistočne Azije, u pokušaju proširenja trgovinske suradnje . Pritom nastoji iskoristiti ogorčenje američkih saveznika i partnera Trumpovim nametnutim globalnim trgovačkim ratom.

Vodstva dvije najmoćnije svjetske države i dalje igraju trgovinski rat iscrpljivanja. Trump je odlučio udariti na kineske platforme Sheina i Temua ukidanjem tzv. 'de minimis' izuzeća (na pakete do 800 dolara nije se naplaćivao porez i carine). Time će sva roba koju Amerikanci kupuju preko te dvije najpopularnije online trgovine dobrano poskupiti. Trumpa za to nije briga jer nastoji na sve moguće načine natjerati Kineze da sjednu za pregovarački stol . Čini se kako smo tome sve bliže jer iz Pekinga stižu poruke kako su otvoreni za razgovore .

Američki BDP je pao. Ili ipak nije?

Svi važni globalni mediji izvjestili su da je agencija US Bureau of Labour Statistics (BLS) objavila preliminarnu procjenu o padu realnog BDP-a SAD-a u prvom kvartalu za 0,3 posto.

Trumpovi protivnici likujući su komentirali kako je on jedini predsjednik koji je uspio u 100 dana srušiti gospodarstvo koje se oporavljalo. Bijela kuća je na to odgovorila da je za to kriv Joe Biden te da treba gledati i podatke o investicijama koji pokazuju snažan uzlet u prvom kvartalu. 'Carine daju rezultate!', ponovio je američki predsjednik.

Što je prava istina objasnio je naš ekonomski analitičar Velimir Šonje. Kad se podaci pozornije pogledaju, vidi se kako se još ništa bitno nije dogodilo, osim što su američki poduzetnici u očekivanju carina povećali uvoz prije nego što ih zahvate najavljene carine. To je oborilo BDP budući da neto izvoz (izvoz minus uvoz) obračunski uvećava BDP, pa ga jednokratni rast uvoza jednokratno smanjuje. Isto se odnosi na investicije.

'Cjelokupan negativni doprinos došao je iz uvoza, dok se izvoz i državna potrošnja nisu bitno mijenjali, ali su osobna potrošnja i naročito investicije dali znatan doprinos rastu u prvom tromjesečju', naveo je Šonje te je zaključio kako ćemo biti pametniji u kojem se smjeru kreće američka ekonomija tek kad se zaključi većina bitnih trgovačkih sporazuma (očekuje se do 1. srpnja).