Kinezi se rugaju Europljanima: 'Teže ih je pronaći nego Pokémon karte'

Toplinski val izazvao je pravu pomamu za jednim kineskim proizvodom, a Peking to koristi za prozivku Bruxellesa zbog planiranih carina

Prema navodima kineskih državnih medija, izvoz klima-uređaja u Europsku uniju u prvoj polovici godine porastao je 43 posto te dosegnuo vrijednost od 3,8 milijardi američkih dolara. Istodobno je izvoz električnih ventilatora, koji se gotovo u cijelosti proizvode u Kini, porastao između 20 i 97 posto na tržištima s najvećom potražnjom, uključujući Belgiju, Francusku, Njemačku, Nizozemsku, Portugal, Španjolsku i Ujedinjeno Kraljevstvo. Neovisna analiza portala China Data Portal pokazuje da je britanski uvoz klima-uređaja i njihovih dijelova u razdoblju od siječnja do svibnja bio 74 posto veći nego godinu prije. Time je nadmašio rast zabilježen na drugim ključnim europskim tržištima, gdje se kretao između 27 i 63 posto, piše The Telegraph.

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Kineski državni mediji te su podatke iskoristili za kritiku planova Bruxellesa o uvođenju carina kojima Europska unija nastoji zaštititi vlastitu industriju, među ostalim proizvođače automobila i solarnih panela, od jeftinog kineskog uvoza. Peking godinama obilno subvencionira domaću proizvodnju, potičući tvornice da proizvode više nego što kinesko tržište može apsorbirati. Višak robe potom se izvozi po vrlo niskim cijenama, čime se europski proizvođači dovode u nepovoljan položaj.

'Sada nismo prijetnja nego spas' Kineski mediji, međutim, tvrde da velika potražnja europskih potrošača za pristupačnim kineskim klima-uređajima pokazuje da kineska industrijska proizvodnja predstavlja korist, a ne prijetnju Europi. 'Godinama su pojedini europski političari kritizirali Kinu zbog takozvanih prekomjernih proizvodnih kapaciteta. No kada Europu pogodi toplinski val, dodatna ponuda nije prijetnja nego spas', navodi se u komentaru lista China Daily, jednog od vodećih glasila Komunističke partije Kine. Državni poslovni dnevnik Securities Times ustvrdio je da su, dok se u Europi raspravlja o carinama i zelenim tehnologijama, 'kineske kompanije već ponudile rješenja inovativnim proizvodima, prilagođenima potrebama tržišta'. 'Teže ih je pronaći nego Pokémon karte' Kineski mediji objavili su i razgovore s europskim kupcima koji su ugradili tzv. single-split klima-uređaje, manje prijenosne sustave koji zadovoljavaju stroge europske propise o buci i zahtjeve za zaštitu kulturne baštine.