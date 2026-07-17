Ponovno uhićen profesor s Ekonomskog fakulteta, studentica ga prijavila za seksualno uznemiravanje

Protiv Vuletića se istodobno vodi još jedan kazneni postupak koji proizlazi iz događaja iz lipnja 2020. godine. Tada je, dok je bio docent na Ekonomskom fakultetu, uhićen zbog sumnje da je počinio bludne radnje nad tada 20-godišnjom studenticom.

Policija sumnja da je kazneno djelo na štetu studentice počinjeno sredinom lipnja ove godine. Zagrebačka policija potvrdila je da je protiv osumnjičenog provedeno kriminalističko istraživanje , a istražni zatvor određen mu je zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke te mogućnosti ponavljanja kaznenog djela, piše novinarka Indexa Ana Raić.

Prema tadašnjim navodima, studentica ga je prijavila tvrdeći da joj je slao neprimjerene poruke te da ju je u svom kabinetu na fakultetu neprimjereno dodirivao. Nakon ispitivanja u Općinskom državnom odvjetništvu pušten je da se brani sa slobode, uz mjere opreza zabrane približavanja i uspostavljanja kontakta s oštećenom. Vuletić je tada odbacio optužbe. 'Nemam komentara jer je istraga u tijeku, osim da nisam kriv. Namjeravam poduzeti pravne radnje da se zaštitim i mogu samo reći da sam zahvalan mojoj obitelji koja razumije', izjavio je 2020. godine.

Iz Općinskog kaznenog državnog odvjetništva u Zagrebu ranije su potvrdili da je protiv njega 31. listopada 2022. podignuta optužnica zbog kaznenog djela bludnih radnji. Postupak pred Općinskim kaznenim sudom u Zagrebu još uvijek nije pravomoćno okončan.

Unatoč tome, Vuletić je nastavio raditi na Ekonomskom fakultetu te je u međuvremenu izabran u zvanje izvanrednog profesora. U javnosti je poznat i po političkom angažmanu u stranci Živi zid, na čijoj je listi bio nositelj u III. izbornoj jedinici na parlamentarnim izborima 2020. godine.