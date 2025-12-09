Trump tvrdi da Orbanu nije obećao 'financijski štit' od 20 milijardi dolara

"Ne, nisam mu ih obećao, ali je on to tražio", rekao je Trump za Politico u intervjuu objavljenom u utorak.

Sredinom studenog, Orban je članovima svoje delegacije nakon posjeta Bijeloj kući rekao da Mađarska može računati na američki "financijski štit" u slučaju "spekulativnog ili političkog napada" iz inozemstva.

"Tako planiram budućnost. Dobro jutro, Bruxelles", poručio je Orban, aludirajući na velike iznose koje EU uskraćuje Mađarskoj zbog zabrinutosti oko vladavine prava.

Nekoliko dana kasnije, Orban je u intervjuu za mađarski televizijski kanal ATV iznio iznos kojem se nada.