Što mislite gdje su američke nuklearne podmornice? Nisu sve na Bliskom istoku

Dok se svjetska pozornost posljednjih tjedana usmjerila na rat između Sjedinjenih Država i Irana, NATO i američka vojska paralelno provode veliku vojnu aktivnost na Arktiku. Riječ je o vježbi koja pokazuje da zapadne zemlje ne zanemaruju druga potencijalna krizna žarišta, osobito u regiji koja zbog klimatskih promjena i novih pomorskih ruta dobiva sve veću stratešku važnost

U središtu aktivnosti je velika vojna vježba Ice Camp Boarfish 2026, usmjerena na operacije podmornica ispod arktičkog leda. Podmornice pod ledom Arktika Dvije američke napadne podmornice, USS Santa Fe klase Los Angeles i USS Delaware klase Virginia, započele su operacije u Arktičkom oceanu u sklopu trojedne vježbe, a cilj im je testiranje sposobnosti djelovanja u ekstremnim uvjetima polarne regije. Kako je priopćilo Zapovjedništvo američke flote, podmornice će 'istraživati, testirati i procjenjivati operativne sposobnosti u arktičkoj regiji'.

U vježbi sudjeluju pripadnici američke mornarice, marinskog korpusa i Nacionalne garde SAD-a, ali i snage više saveznika, piše The National Interest. Među sudionicima su pripadnici mornarica Australije, Kanade, Francuske i Ujedinjenog Kraljevstva, kao i predstavnici Norveškog instituta za obrambena istraživanja te Japanske agencije za znanost i tehnologiju o moru i zemlji. 'Arktik je ključan za sigurnost' Američki vojni vrh naglašava da je riječ o regiji koja postaje sve važnija za globalnu sigurnost. 'Arktik je ključna regija za nacionalnu sigurnost i globalnu stabilnost. Naša predanost stalnoj prisutnosti i operativnoj spremnosti ovdje je nepokolebljiva', rekao je viceadmiral Richard Seif, zapovjednik američkih podmorničkih snaga. Dodao je da ovakve vježbe omogućuju jačanje suradnje sa saveznicima i testiranje vojnih sposobnosti u zahtjevnim uvjetima.

'Ice Camp Boarfish omogućuje nam da testiramo i unaprijedimo naše sposobnosti, produbimo interoperabilnost s ključnim saveznicima i osiguramo da naše podmorničke snage mogu projicirati moć i braniti interese naše zemlje u svakom okruženju te u bilo kojem trenutku', rekao je Seif. Baza na plutajućem ledenom otoku Zapovjedni centar operacije uspostavljen je na velikoj plutajućoj ledenoj santi u Arktičkom oceanu. Ondje su postavljeni privremeni objekti, skloništa za osoblje i druga infrastruktura potrebna za rad u ekstremnim uvjetima. Organizatori ističu da je uspostava takve baze iznimno složen zadatak. 'Složenost uspostave potpuno funkcionalne baze na pokretnoj ledenoj ploči ne može se dovoljno naglasiti', rekao je kapetan David Nichols, taktički zapovjednik operacije. Dodao je da je upravo profesionalnost vojnika i civilnog osoblja ključna za uspjeh misije.

'Profesionalnost i predanost svakog pripadnika vojske i civila ovdje omogućuju provedbu ove važne misije. Usredotočeni smo na sigurno i učinkovito ostvarivanje ciljeva te jačanje spremnosti za operacije na Arktiku', rekao je Nichols. Regija sve važnija zbog klimatskih promjena Jedan od razloga sve većeg vojnog interesa za Arktik jest postupno topljenje ledenog pokrivača. Američko Zapovjedništvo flote upozorava da smanjenje leda povećava mogućnost pomorskog prometa kroz regiju, ali i otvara pristup prirodnim resursima. 'Arktik doživljava trend smanjenja morskog leda, što povećava vjerojatnost pomorskih aktivnosti u regiji, uključujući transoceanski promet i eksploataciju resursa', navodi se u priopćenju. Ova vježba ima i simboličan karakter jer predstavlja stotu arktičku misiju američkih podmorničkih snaga.

Nazvana je pak po podmornici USS Boarfish iz Drugog svjetskog rata, a ona je potopila dva japanska broda i sudjelovala u ranim istraživanjima ispod polarne ledene kape. NATO jača prisutnost na sjeveru Vježba se odvija u trenutku u kojem NATO jača vojnu infrastrukturu u sjevernoj Europi. Savez je nedavno otvorio novi centar za zračne operacije u norveškom gradu Bodøu, a on će poboljšati nadzor nad takozvanim 'Visokim sjeverom'. Prema NATO-u, taj centar će 'povećati operativnu svjesnost u regiji i osigurati dodatnu otpornost zapovjedne strukture'. Istodobno se priprema još jedna velika vojna vježba jer Velika Britanija idućeg mjeseca planira voditi NATO-ovu operaciju Firecrest u sjevernom Atlantiku i na području Arktika.