Biden upozoren na novi teroristički napad, tisuće ljudi na aerodromu u Kabulu pod 'neposrednom' prijetnjom

Američki predsjednik Joe Biden i potpredsjednica Kamala Harris jutros su brifirani da je vjerojatan novi teroristički napad u Kabulu. Dužnosnik Bijele kuće potvrdio je kako je predsjednikov tim za nacionalnu sigurnost upozorio Bidena da će idući dani bit će najopasnije razdoblje dosadašnje misije u Afganistanu

"Do posljednjeg trenutka ćemo ih ukrcavati na američke vojne letove koji napuštaju Afganistan ", rekao je general Hank Taylor na konferenciji za novinare u Pentagonu.

Kirby je rekao i da američke vojne snage koje kontroliraju zračnu luku Kabulu moći nastaviti evakuacije do "posljednjeg trenutka" .

"Očekujemo da ćemo ovu misiju evakuacije završiti do kraja mjeseca", istaknuo je Kirby.

General Taylor je rekao da je atentat kod aerodroma u Kabulu izveo samo jedan bombaš samoubojica, a ne kao što se vjerovalo dvojica. Došlo je do jedne eksplozije, one kod ulaza u zračnu luku, a ne i one kod obližnjeg hotela.

"Mogu vam potvrditi da ne vjerujemo da je postojala i druga eksplozija u ili blizu hotela Baron, bio je samo jedan bomaš samoubojica", izjavio je Taylor.