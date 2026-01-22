Thompson o rušenju bespravnih objekata: Ispričavam se suncu i mjesecu

Nakon objave rješenja, Thompson se javno oglasio i u opsežnom obraćanju komentirao cijeli slučaj, uz isprike i objašnjenja.

„Ma sve je dobro, ne brinite. Ja to rješenje nisam dobio, ali vjerojatno su mediji dobro obaviješteni”, započeo je. Pojasnio je o kakvim je objektima riječ.

„To su nadstrešnica i montažno skladište koje mi je bilo potrebno radi stvari, alata te da se radnici mogu skloniti od kiše i sunca.” Dodaje kako ti objekti nisu bili zamišljeni kao trajni: „Svakako sam ga nakon završetka obiteljske kuće namjeravao razmontirati i skloniti jer to montažno skladište nije ni bilo u planu da tu ostane.”

Navodi i razloge zbog kojih je gradnja kuće stala: „Plan mi je bio odavno završiti planiranu obiteljsku kuću, ali zbog obiteljske tragedije koja nam se dogodila, zaustavio sam sve radove i prolongirao sve do daljnjega.”