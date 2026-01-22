Thompson o rušenju bespravnih objekata: Ispričavam se suncu i mjesecu

Državni inspektorat donio je rješenje kojim se Marku Perkoviću Thompsonu nalaže uklanjanje dvaju bespravno izgrađenih objekata na zemljištu u Čavoglavama, uz rok od 90 dana. Nadzor je uslijedio nakon što je slučaj dospio u javnost kroz medije, a inspekcija je utvrdila da su objekti podignuti bez potrebnih dozvola
Nakon objave rješenja, Thompson se javno oglasio i u opsežnom obraćanju komentirao cijeli slučaj, uz isprike i objašnjenja.
„Ma sve je dobro, ne brinite. Ja to rješenje nisam dobio, ali vjerojatno su mediji dobro obaviješteni”, započeo je. Pojasnio je o kakvim je objektima riječ.
„To su nadstrešnica i montažno skladište koje mi je bilo potrebno radi stvari, alata te da se radnici mogu skloniti od kiše i sunca.” Dodaje kako ti objekti nisu bili zamišljeni kao trajni: „Svakako sam ga nakon završetka obiteljske kuće namjeravao razmontirati i skloniti jer to montažno skladište nije ni bilo u planu da tu ostane.”
Navodi i razloge zbog kojih je gradnja kuće stala: „Plan mi je bio odavno završiti planiranu obiteljsku kuću, ali zbog obiteljske tragedije koja nam se dogodila, zaustavio sam sve radove i prolongirao sve do daljnjega.”
'Pogriješio sam, ispričavam se'
U nastavku priznaje pogrešku i upućuje ispriku: „Istina je da sam pogriješio i ispričavam se svima koje sam doveo u tako neugodnu situaciju. Nisam znao da će to ugroziti moje selo, općinu, županiju, priznajem pogriješio sam, zakon i pravila se moraju poštivati.”
Istodobno ističe i svoj pogled na primjenu zakona: „Volio bih doživjeti da se tako zakon primjenjuje i onda kada su moja prava ugrožena, da tada stane na moju stranu, ali na moju žalost kada me zakon treba štititi tada se ne provodi.”
U jednom dijelu obraćanja navodi: „Ispričavam se pticama, vjevericama, zmijama i mravima što sam im oduzeo njihov komoditet i obećavam da ću im zasaditi duplo više grmlja, trave i šikare koja im je oduzeta. Ispričavam se kiši, vjetru a i rosi kojima sam oduzeo tih dvjestotinjak kvadrata. Ispričavam se suncu… a i mjesecu jer sam mu zaklonio njegov zagarantirani prostor.”
'Spreman sam na robiju'
Dodaje kako je spreman snositi posljedice: „Spreman sam snositi sve posljedice pa i one da me se zbog toga stavi na stup srama i da zbog toga trebam otići i na robiju, spreman sam i na to.”
Na kraju poručuje: „Sve smo riješili, nema više problema i od sada će svijet biti ljepši, bolji i pravedniji. Selo će dobiti nekoliko legalnih objekata, a mještani svoga sumještana koji ih voli i nikada neće iznevjeriti.”
Zaključno je najavio i nastavak gradnje: „Ovo me je potaklo da odmah krenem u izgradnju doma u Čavoglavama u kojima namjeravam živjeti ostatak svoga života.”