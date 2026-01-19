Thompson se oglasio nakon skandala na EP-u: Napisao samo jednu rečenicu

Povod je bilo to što pjesma 'Ako ne znaš što je bilo', koju izvode Thompson i Hrvatske ruže, nije bila uvrštena na službenu playlistu dvorane uoči utakmice hrvatske reprezentacije, što je izazvalo brojne komentare i rasprave u domaćim medijima i na društvenim mrežama.

Thompson se na cijelu situaciju osvrnuo kratkom porukom objavljenom na svom službenom Facebook profilu. Napisao je tek jednu rečenicu: 'Naprijed Hrvatska.'

Uz poruku podrške hrvatskim rukometašima uoči susreta s Nizozemskom, objavio je i spomenutu pjesmu, bez dodatnih komentara ili objašnjenja.