ZABRANJENA PJESMA

Thompson se oglasio nakon skandala na EP-u: Napisao samo jednu rečenicu

L. F.

19.01.2026 u 15:09

Marko Perković Thompson
Marko Perković Thompson Izvor: Cropix / Autor: Luka Gerlanc / CROPIX
Bionic
Reading

Nakon reakcija koje su se pojavile u javnosti zbog glazbene podloge na Europskom rukometnom prvenstvu, oglasio se i Marko Perković Thompson

Povod je bilo to što pjesma 'Ako ne znaš što je bilo', koju izvode Thompson i Hrvatske ruže, nije bila uvrštena na službenu playlistu dvorane uoči utakmice hrvatske reprezentacije, što je izazvalo brojne komentare i rasprave u domaćim medijima i na društvenim mrežama.

Thompson se na cijelu situaciju osvrnuo kratkom porukom objavljenom na svom službenom Facebook profilu. Napisao je tek jednu rečenicu: 'Naprijed Hrvatska.'

Uz poruku podrške hrvatskim rukometašima uoči susreta s Nizozemskom, objavio je i spomenutu pjesmu, bez dodatnih komentara ili objašnjenja.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
sporno veleposlanstvo

sporno veleposlanstvo

Procurile fotke onog što Kina namjerava, čeka se odluka koja će uzdrmati Europu
dečinska regija

dečinska regija

Pucnjava u Češkoj: U gradskoj vijećnici ubijeno dvoje ljudi, šestero ozlijeđeno
važeće police

važeće police

HZZO poslao obavijest umirovljenicima: Tiče se dopunskog zdravstvenog osiguranja

najpopularnije

Još vijesti