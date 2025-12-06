'Apeliramo na Rome da predaju svo oružje! Tu je i problem droge Galaxy...'

Glasnogovornik Policijske uprave međimurske, Radovan Gačal, zahvalio se slovenskim kolegama na dobroj suradnji prilikom uhićenja Josipa Oršuša, osumnjičenog za ubojstvo i pokušaj ubojstva u međimurskom selu Sitnica. Apelirao je i na stanovnike romskih naselja u Međimurju da predaju oružje
Gostujući u emisiji RTL Danas, Gačal je otkrio što slijedi: 'Osumnjičenik je uhićen i procedura je takva da nadležna državna odvjetništva – slovensko i hrvatsko – dogovaraju proceduru izručenja, to vjerojatno neće biti večeras nego tijekom sutrašnjeg dana, ali više informacija ćemo znati kasnije', rekao je.
Poznato je da je počinitelj bio naoružan, ali i imao podeblji dosje. Na pitanje voditelja mogu li mještani Sitnica odahnuti, Gačal kaže: 'U ovom slučaju mogu odahnuti, naravno, ali bih apelirao na sve mještane romskih naselja i predstavnike Roma da se jednostavno pokrene akcija 'Manje oružja – manje tragedija', da se preda sve ilegalno oružje iz romskih naselja. Treba se ujediniti i pokrenuti da se sve ilegalno oružje preda', rekao je i nastavio:
'Tu je i problem droge, takozvanog Galaxyja... Mi uvijek pokrećemo inicijativu, praktički smo svakodnevno prisutni u romskim naseljima, provodimo niz aktivnosti preventivnih u cilju sprječavanja zlouporabe droga i posjedovanja ilegalnog oružja."
Podsjetimo, danas je u Sloveniji, u okolici Murske Sobote, uhićen Josip Oršuš koji je u četvrtak u Murskom Središću upucao dvije žene. Jedna je preminula, a druga se oporavlja u bolnici.