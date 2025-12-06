ubojstvo u međimurju

Oršušu određen istražni zatvor, varaždinski DORH otvorio istragu

B. S. / Hina

06.12.2025 u 22:52

Josip Oršuš uhićen je u Sloveniji
Josip Oršuš uhićen je u Sloveniji
Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu pokrenulo je istragu protiv Josipa Oršuša koji je u četvrtak na području Murskog Središća ubio sestru bivše izvanbračne supruge te teško ranio bivšu izvanbračnu suprugu, nakon čega je bio u bijegu ali je poslijepodne uhićen u Sloveniji nakon dojave očevidca.

Osumnjičenika se tereti za kaznena djela teškog ubojstva i teškog ubojstva ženske osobe u pokušaju, izvijestilo je u subotu Županijsko državno odvjetništvo.

Sumnjaju da je Oršuš iz vatrenog oružja ispalio dva hitca u bivšu izvanbračnu suprugu, koju je ranije zlostavljao, nanijevši joj teške i po život opasne ozljede. U sestru svoje bivše izvanbračne supruge također je ispalio dva hitca, nanijevši joj teške i po život opasne ozljede, uslijed kojih je preminula u bolnici.

S obzirom na to da je muškarac u bijegu od četvrtka, a uhitila ga je slovenska policija na području Bistrice, sutkinja istrage Županijskog suda u Varaždinu odredila je istražni zatvor zbog bijega, kao i zbog opasnosti od ometanja kaznenog postupka utjecajem na svjedoke te opasnosti od ponavljanja nedjela, ali i posebno teških okolnosti počinjenja kaznenih djela.

Radi predaje okrivljenika Republici Hrvatskoj, a s obzirom na to da je uhićen u Republici Sloveniji, Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu će izdati europski uhidbeni nalog, navodi se u priopćenju ŽDO-a Varaždin.

Policijska uprava međimurska ranije je izvijestila da je oko 15.30 sati dobila obavijest kolega iz Policijske uprave Morska Sobota da je na području mjesta Bistrica pronađen i uhićen 40-godišnji Josip Oršuš.

Akcija slovenske policije u kojoj je uhićen Josip Oršuš
Akcija slovenske policije u kojoj je uhićen Josip Oršuš

Prema europskom uhidbenom nalogu, navode, Josip Oršuš bit će predan policijskim službenicima Policijske uprave međimurske. Nakon toga slijedi kriminalističko istraživanje te predaja Oršuša pritvorskom nadzorniku, kažu u međimurskoj policiji.

Kaznena prijava protiv Oršuša, zbog kaznenih djela teškog ubojstva ženske osobe u pokušaju na štetu 29-godišnjakinje te teškog ubojstva na štetu 28-godišnjakinje, već ranije je podnijeta Županijskom državnom odvjetništvu u Varaždinu radi izdavanja Europskog uhidbenog naloga.

Oršuš je u romskom naselju Sitnice kod Murskog Središća pucao u 28-godišnjakinju i 29-godišnjakinju, a prema pisanju lokalnih medija, riječ je o sestrama od kojih je mlađa, trudna majka troje djece, umrla u Županijskoj bolnici Čakovec. Druga je žena zadobila teške ozljede opasne po život.

