Oršušu određen istražni zatvor, varaždinski DORH otvorio istragu

Osumnjičenika se tereti za kaznena djela teškog ubojstva i teškog ubojstva ženske osobe u pokušaju, izvijestilo je u subotu Županijsko državno odvjetništvo.

Sumnjaju da je Oršuš iz vatrenog oružja ispalio dva hitca u bivšu izvanbračnu suprugu, koju je ranije zlostavljao, nanijevši joj teške i po život opasne ozljede. U sestru svoje bivše izvanbračne supruge također je ispalio dva hitca, nanijevši joj teške i po život opasne ozljede, uslijed kojih je preminula u bolnici.

S obzirom na to da je muškarac u bijegu od četvrtka, a uhitila ga je slovenska policija na području Bistrice, sutkinja istrage Županijskog suda u Varaždinu odredila je istražni zatvor zbog bijega, kao i zbog opasnosti od ometanja kaznenog postupka utjecajem na svjedoke te opasnosti od ponavljanja nedjela, ali i posebno teških okolnosti počinjenja kaznenih djela.

Radi predaje okrivljenika Republici Hrvatskoj, a s obzirom na to da je uhićen u Republici Sloveniji, Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu će izdati europski uhidbeni nalog, navodi se u priopćenju ŽDO-a Varaždin.

Policijska uprava međimurska ranije je izvijestila da je oko 15.30 sati dobila obavijest kolega iz Policijske uprave Morska Sobota da je na području mjesta Bistrica pronađen i uhićen 40-godišnji Josip Oršuš.