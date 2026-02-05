sudar vozila

Teška prometna nesreća kod Siska, ozlijeđeno više osoba

I.V.

05.02.2026 u 20:45

Nesreća kod Siska
Nesreća kod Siska Izvor: Društvene mreže / Autor: JVP Grada Siska
U prometnoj nesreći koja se dogodila nešto prije 17 sati na području Toplovca, nedaleko od Siska, ozlijeđeno je više osoba, izvijestili su iz Javne vatrogasne postrojbe Sisak

Prema informacijama vatrogasaca, do nesreće je došlo u sudaru dvaju vozila. Na mjesto događaja izašli su policija i Hitna medicinska pomoć, kao i dva vatrogasna vozila sa sedam vatrogasaca JVP-a Grada Sisak, koji su sudjelovali u osiguravanju mjesta nesreće i pružanju pomoći ozlijeđenima.

Više informacija o uzrocima nesreće i težini ozljeda bit će poznato nakon policijskog očevida.

