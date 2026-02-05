Teška prometna nesreća kod Siska, ozlijeđeno više osoba

Prema informacijama vatrogasaca, do nesreće je došlo u sudaru dvaju vozila. Na mjesto događaja izašli su policija i Hitna medicinska pomoć, kao i dva vatrogasna vozila sa sedam vatrogasaca JVP-a Grada Sisak, koji su sudjelovali u osiguravanju mjesta nesreće i pružanju pomoći ozlijeđenima.

Više informacija o uzrocima nesreće i težini ozljeda bit će poznato nakon policijskog očevida.