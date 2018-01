Temperature padaju, a bit će i snijega i sunca

Danas će biti hladnije nego u srijedu, a pred nama je razdoblje s temperaturom primjerenom sredini siječnja. Dok je u Gorskom Kotaru najavljeno stvaranje snježnog pokrivača, na moru će, uz jaku buru, biti i duljih sunčanih razdoblja.

Ujutro na kopnu mjestimice magla, posebice u središnjoj Hrvatskoj. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu će puhati umjerena, u drugom dijelu dana ponegdje i jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura većinom između 4 i 8, na Jadranu od 10 do 14 °C.

Za petak je najavljeno pretežno oblačno uz mogućnost za malo kiše, a gorju susnježica i snijeg. Ponajprije u Gorskom kotaru moguće je stvaranje tanjeg snježnog pokrivača. Na moru promjenjivo oblačno sa duljim sunčanim razdobljima, dok je na jugu Dalmacije uz prolazno više oblaka moguć i pokoji pljusak. Vjetar umjeren sjeverozapadni, na Jadranu umjerena i jaka bura, s olujnim udarima podno Velebita. Jutarnja temperatura uglavnom od -1 do 4, na Jadranu od 5 do 10, a najviša između 3 i 8, uz obalu od 9 do 13 °C.