Temperatura zraka će u utorak porasti i do 33 stupnja

'U utorak u Slavoniji, Baranji i Srijemu pretežno vedro, sredinom dana i poslijepodne uz mjestimice dnevni razvoj oblaka, ponajprije uz gorje. Vjetar slab, čak i tiho. Bit će toplije nego danas uz jutarnju temperaturu od 15 do 17°C, a najviša dnevna između 31 i 33°C. I u središnjoj Hrvatskoj još jedan vruć dan uz mnogo sunčanih sati te uz slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar u poslijepodnevnim satima.

'I iduća tri dana, do četvrtka, nastavit će se prave ljetne prilike uz obilje sunca te prvu ovogodišnju vrućinu, čak i toplinski val, naime maksimalna temperatura dosegnut će i vrijednosti oko 34 stupnja. Zatim s petkom stiže izražena promjena s kojom će lokalno biti i jačeg nevremena, a i vrućina će popustiti. I na Jadranu će kraj tjedna biti promjenljiviji, s mjestimičnim neverama ponajprije potkraj petka i u subotu kada će zapuhati jaka i olujna bura. No, prije toga pretežno sunčano i vruće - možemo reći i kako dolikuje za kalendarski početak ljeta, sažeta je tjedna vremenska prognoza koju je za kratku HRT-ovu emisiju "Vrijeme" pripremila dr. sc. Tanja Renko iz DHMZ-a.

Najviša dnevna temperatura bit će od 31 do 34°C pa se preporučuje izbjegavanje težih napora u najtoplijem dijelu dana. Na zapadu zemlje sunčano uz povremeno malu naoblaku. Dan će početi bez vjetra, no s dnevnim zagrijavanjem treba računati na mjestimice umjeren jugozapadnjak.



Najniža temperatura zraka od 10 do 15°C u gorju te unutrašnjosti Istre, a između 18 i 21°C duž obale i na otocima. Maksimalna uglavnom od 28 do 32°C. Na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije također vedro, tek tu i tamo uz poneki oblačak, a manje osvježenje pružat će u najtoplijem dijelu dana slab i umjeren vjetar s mora. No, oprez je potreban zbog vrlo viskog UV indeksa kakav se očekuje i u ostatku zemlje pa je potrebno smanjiti izravno izlaganje suncu u najtoplijem dijelu dana, a posebno su izloženi kupači kojih je sve više. Temperatura mora koje će sutra na jugu biti malo do umjereno valovito većinom je između 22 i 24 °C, što će biti dobar poziv za osvježenje".



"Srijeda i četvrtak ne donose veću promjenu, nastavlja se uglavnom suho vrijeme uz obilje sunca, no bit će još toplije. U petak stiže pomjena, posebice potkraj dana, kada duž cijele obale raste vjerojatnost za mjestimične nevere. Petak donosi izraženu promjenu i u unutrašnjosti pa će biti potrebno obratiti pozornost na upozorenja na grmljavinsko nevrijeme, a u pretežno sunčanu srijedu te osobito četvrtak - i na vrućinu", prognozirala je za HRT dr. sc. Tanja Renko iz DHMZ-a.