Tektonske izborne promjene, referendum razdora, zveckanje oružjem, manipuliranje migrantima: U regiji je 2018. bilo svega

Za kraj godine napravili smo malu reviziju stanja u regiji te smo razgovarali s trojicom stručnjaka koji su nam dali svoje viđenje događaja koji su obilježili godinu koja je na izmaku u Srbiji, Bosni i Hercegovini Sloveniji i Makedoniji, a koji su regiju (područje jugoistočne Europe). Zanimalo nas je i koji događaji ili teme su nezasluženo prošli ispod radara. Za tportal su na spomenuta pitanja odgovarali Dejan Vuk Stanković, politički analitičar i sveučilišni profesor iz Beograda, Žarko Papić, politički analitičar i direktor think-thanka Inicijativa za bolju i humaniju inkluziju iz Sarajeva i Domen Kos, direktor Instituta za politički menadžment iz Ljubljane

Što se tiče regije , za Stankovića su najznačajniji bili izbori u BiH. 'S tim da su tamošnji izbori sličili na popis stanovništva po nacionalnoj osnovi, uz jednu anomaliju - to da je hrvatski član Predsjedništva BiH izabran bošnjačkim glasovima , što će se zasigurno odraziti na neposrednu, ali i skoriju budućnost te države', kazuje nam politički analitičar iz Beograda.

'Slučaj Todorić je zanimljiv jer imam dojam da ono što se dogodilo Ivi Sanaderu i što se sada može dogoditi Todoriću, da to prije ili kasnije dolazi na red u regiji, prije svega u Srbiji. Jer nisu ove tranzicije bile baš toliko uspješne, što se vidi po demografskim trendovima odlaska mladih i obrazovanih iz ovih država. U svakoj od zemalja bivše Jugoslavije, pa ako hoćete i šire u regiji, ima ljudi poput Ivice Todorića koji su brzo stekli ogroman imperij, a koji je očigledno bio na nekim sumnjivim osnovama, dovoljno sumnjivim da se time bave pravosudni organi', smatra beogradski politički analitičar.

Što se tiče priča koje su nekako prošle ispod radara, a mogle bi biti važne, Stanković kaže da u suvremenom svijetu i ono što je nevažno ne prođe ispod radara.

'Sve što je bilo važno bilo je popraćeno u medijima, uključujući ono što je poprilično nevažno. Mediji nas danas mogu jako dobro informirati, ali i držati nas u stanju konfuzije, i svako malo demonstriraju te moći. Imali smo mnogo primjera toga i na regionalnom planu', poručio je na kraju.

Slovenija u stalnoj izbornoj kampanji

Domen Kos, direktor ljubljanskog Instituta za politički menadžment (IPM), smatra da su najvažniji ovogodišnji događaj u Sloveniji bili parlamentarni izbori koji su u velikoj mjeri preoblikovali političku sliku u toj državi.

'To je definitivno bio najvažniji politički događaj u Sloveniji u 2018. godini. Dobili smo novu vladu, pod vodstvom nove stranke, a uz to nije došlo do veće ideološke (programske) promjene. Promijenjeni omjeri u nacionalnom parlamentu donijeli su promjene na mjestu predsjednika vlade koji se pojavio kao novo lice u politici', ocjenjuje Kos, dodajući da se radi o čovjeku (Marjan Šarec, op.a.) koji je u relativno kratkom vremenskom roku postao važno lice u politici, po principu brojnih instant liberalnih brendova u zadnjih deset godina.

Pored parlamentarnih, u Sloveniji su 2018. imali i lokalne, a iduće godine čekaju ih i EU izbori. 'Slovenija se tako trenutno nalazi u stalnoj, većinom neprofesionalnoj, izbornoj kampanji', navodi direktor IPM-a.