Talijanski ratni brodovi uplovili u splitsku Loru, jedan je specijalizirani lovac mina

Dva broda iz sastava Stalne NATO skupine protuminskih brodova 2 (SNMCMG2 – Standing NATO Mine Countermeasures Group 2), talijanski ophodni brod ITS “Comandante Foscari” i lovac mina ITS “Rimini”, uplovila su u petak, 18. srpnja 2025., u vojnu luku Lora u Splitu. Brodovi Ratne mornarice Talijanske Republike boravit će u posjetu Hrvatskoj ratnoj mornarici (HRM) i gradu Splitu do ponedjeljka, 21. srpnja 2025.