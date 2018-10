Talijanska vlada potvrdila proračun koji bi morao 'raznijeti Europu'

Talijanska vlada u ponedjeljak je potvrdila proračun za 2019. godinu, objavio je premijer Giuseppe Conte

Europski povjerenik Pierre Moscovici je prošli tjedan upozorio da taj proračun nije dobar za narod, dok je direktorica Međunarodnog monetarnog fonda Christine Lagarde ocijenila da Italija, članica eurozone, 'mora poštovati pravila kluba' u proračunskoj disciplini.

Talijanski javni dug trenutno iznosi oko 132 posto BDP-a i najveći je u Europskoj uniji nakon grčkog. Tržišta strahuju da bi on mogao dodatno rasti provedbom proračunskog plana vladajućih.

Prethodna je talijanska vlada lijevog centra u programu za stabilnost predvidjela deficit od 1,6 posto BDP-a u ovoj godini, koji je u 2019. trebao biti prepolovljen.

Sadašnja vlada planira da deficit 2020. iznosi 2,1, a 2021. 1,8 posto.

Rim je svoj prijedlog proračuna bio dužan dostaviti Komisiji do ponoći u ponedjeljak, a to tijelo mora odlučiti o daljnjim koracima do 30. studenoga.