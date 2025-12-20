VIDEO U velikoj akciji talijanske policije 'palo' više od tone droge, uhićeno 384 osoba

NESTVARNE SCENE

Talijanska policija je u subotu objavila da je uhitila 384 osobe i zaplijenila 1,4 tone droge u velikoj akciji protiv krijumčara narkotika

Povrh uhićenja, policijski službenici su otvorili istragu nad 655 pojedinaca, uključujući 39 maloljetnika, te zaplijenili 35 kilograma kokaina i preko 40 primjeraka vatrenog oružja, objavila je policija u priopćenju.

Operacija, koja je u petak zaključena u nekoliko pokrajina, dovela je do privremenog zatvaranja pet trgovina s kanabisom u trima gradovima nakon 312 inspekcija.

Tijekom inspekcija, policija je rekla da je zaplijenila 296 kilograma proizvoda s kanabisom, za koje su testovi pokazali da sadrže nezakonite droge.

Italija je u lipnju usvojila sigurnosnu uredbu kojom je zabranila takozvani "legalan" kanabis i zabranila prodaju takozvanog "cannabis lighta", odnosno industrijske konoplje koja za razliku od marihuane nema psihoaktivne učinke.

