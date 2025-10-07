Svjetski čelnici na drugu godišnjicu Hamasova napada pozvali na napredak u pregovorima

Svjetski čelnici u utorak su povodom druge godišnjice terorističkog napada Hamasa na jug Izraela osudili taj događaj i naglasili da je potrebno iskoristiti aktualni trenutak za stvarni napredak u pregovorima o miru, prenose svjetske novinske agencije.

Glavni tajnik Ujedinjenih naroda Antonio Guterres u utorak je pozvao na trenutni prekid neprijateljstava u Pojasu Gaze te da na oslobađanje talaca koji su i dalje u zatočeništvu Hamasa.

„Rekao sam to i ponavljao, a ponavljam i danas s još većom hitnošću: oslobodite taoce, bezuvjetno i odmah. Zaustavite patnju svih. Riječ je o humanitarnoj katastrofi neshvatljivih razmjera. Prekinite sukobe u Gazi, u Izraelu i regiji, odmah”, priopćio je Portugalac na godišnjicu Hamasova napada. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen rekla je da „nećemo nikad zaboraviti užas Hamasovog napada 7. listopada i bol koju je nanio nedužnim žrtvama, njihovim obiteljima i cijelom izraelskom narodu”. „Odajemo počast njihovom sjećanju neumorno radeći za mir. Trenutno oslobađanje svih talaca i primirje sada su nadohvat ruke. Ovaj trenutak se mora iskoristiti kako bi se otvorio put prema održivom miru u regiji, utemeljenom na rješenju s dvije države”, dodala je europska čelnica. Francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je da dvije godine nakon Hamasovog napada „bol ostaje svježa”.

„Ne zaboravljamo”, rekao je predsjednik države koja je nedavno priznala Palestinu, pa „ponovio poziv Francuske” na oslobađanje svih talaca i primirje „bez odgode”. Talijanska premijerka Giorgia Meloni objavila je da su u „sramotnom masakru” koji je izveo Hamas protiv „tisuća nenaoružanih i nedužnih izraelskih civila, uključujući žene i djecu” počinjeni „neizrecivi zločini” te je riječ o jednoj od „najmračnijih stranica povijesti”. Desna premijerka rekla je da je nasilje Hamasa pokrenulo krizu bez presedana na Bliskom istoku, a da je vojni odgovor Izraela bio iznad bilo kakvog principa „proporcionalnosti” te je odnio „previše nedužnih života”.

„Svi imamo dužnost učiniti sve u našoj moći kako bismo osigurali uspjeh ove dragocjene i krhke prilike - mirovnog plana koji je predstavio predsjednik Trump”, zaključila je Meloni. Njezin njemački kolega Friedrich Merz upozorio je na rast antisemitizma u Njemačkoj, pozvavši državljane na solidarnost sa židovskom zajednicom. „Od 7. listopada 2023. svjedočimo novom valu antisemitizma u Njemačkoj - u starim i novim oblicima, na društvenim mrežama, sveučilištima i na našim ulicama; glasnijem, bestidnijem i sve nasilnijem“, rekao je kancelar u videoporuci.