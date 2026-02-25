odluka vlade

Žrtve strašnog požara u Švicarskoj dobivaju pomoć: Svakoj po 56 tisuća dolara

M. Šu./Hina

25.02.2026 u 17:01

Ilustracija Izvor: EPA / Autor: JEAN-CHRISTOPHE BOTT
Švicarska vlada je u srijedu objavila da će platiti po 56.000 dolara za ozlijeđene i poginule u požaru u baru u skijalištu ⁠Crans-Montani na Novu godinu u kojem je poginula 41 i ozlijeđeno više od stotinu osoba.

To je financijska pomoć obiteljima žrtava i gesta suosjećanja, objavila je vlada i dodala da se odšteta odnosi na svaku poginulu i hospitaliziranu osobu.

Također je najavila da će organizirati sastanak žrtava, predstavnika vlasti i osiguravajućih društava kako bi se postigla nagodba i izbjegli sudski postupci.

Vlada je obećala da će u nagodbi sudjelovati s 20 milijuna dolara. 

Uz to će kantonima proslijediti 8,5 milijuna dolara radi pokrivanja izvanrednih troškova.

Tužitelji i očevici kažu da je požar izbio kada su iskre s prskalica zapalile pjenu na stropu bara.

Među poginulima je puno tinejdžera i stranaca, a ozlijeđeno je 115 ljudi.

