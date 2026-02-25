Sjevernom Makedonijom harao je serijski ubojica? Iza sebe je ostavio pet žrtava, starijih žena

Slučaj mogućeg serijskog ubojice otkriven je u Sjevernoj Makedoniji nakon uhićenja 25-godišnjeg T. B. osumnjičenog za ubojstvo posljednje žrtve, za koju je tužiteljstvo utvrdilo da nije umrla prirodnom smrću već nasilnom, prenosi Klix.ba

Prema navodima kumanovske policije, osumnjičeni je 12. veljače ušao u kuću 78-godišnje žene, fizički je napao i ugušio jastukom u njenom domu.

Osamdesettrogodišnjakinja, koja je živjela tri kuće dalje, također je zamalo postala žrtva istog čovjeka, ali se spasila tako što je zazvala sina, ponašajući se kao da je bio u kući.

Prema navodima televizije Telma, istražuje se smrt ukupno pet žena koje su pronađene mrtve u svojim domovima, tri iz ove i dvije iz prošle godine. Svima je zajedničko to što su umrle same kod kuće. Samo je jedna, koja je pronađena mrtva, bila mlađa.

'Zbog sličnosti u izboru žrtve i okrutnog načina izvršenja zločina, istražuje se da li se u ovim slučajevima radi o ubojstvima koje je počinio isti počinitelj. Za jednu od potencijalnih žrtava naložena je ekshumacija i obdukcija, a sa tijela preminule žene prikupljeni su tragovi i DNK koji se analiziraju', naveli su iz makedonskog tužiteljstva.

Tužiteljstvo je također naložilo da tim stručnjaka, sudskih psihijatara iz Instituta za psihijatriju u Skoplju, pregleda osumnjičenog.

Prema riječima stanovnika okolnih sela, osumnjičeni je imao poteškoća s govorom i komunikacijom s okolinom.

U Centru za socijalnu zaštitu kažu da nije bio registriran kao korisnik bilo kakvih prava. Živio je sa majkom i očuhom u velikoj obitelji u selu Malotino, koje se nalazi iznad Dragomanca, gdje su pronađene neke od žrtava.