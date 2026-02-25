BiH prijeti da zbog svađa i blokada ostane bez 900 milijuna eura europskog novca?

Kampanjom su kanili pojasniti kako reforme mogu osigurati opipljive koristi u svakodnevnom životu kao što su bolje javne usluge, efikasnije institucije, nove mogućnosti zapošljavanja, te snažniju i dinamičniju ekonomiju.

To se dogodilo istog dana kada su iz delegacije Europske unije u Sarajevu najavili pokretanje kampanje čiji je cilj približiti građanima BiH Plan reformi i Plan rasta i njihov značaj za gospodarstvo i budućnost zemlje.

Rasprava je izostala jer se na sjednici nije pojavio državni ministar financija Srđan Amidžić, kadar Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorada Dodika.

Vijeće ministara BiH na sjednici održanoj u srijedu, unatoč najavama, nije ni razmatralo informaciju o sporazumu za Instrument za reforme i rast koji bi trebalo zaključiti s Europskom komisijo m, što je pretpostavka aktiviranja ranije odobrenih sredstava.

"Građani bi mogli osjetiti ova poboljšanja, ali samo ako domaće vlasti Bosne i Hercegovine pravodobno pristupe provedbi reformi", naveli su iz delegacije EU.

Plan rasta EU za zapadni u Bruxellesu su osmislili kao instrument potpore državama zapadnog Balkana pa tako i BiH na putu ka punopravnom članstvu. Bosni i Hercegovini teorijski je na raspolaganju 976,6 milijuna eura za provedbu gospodarskih reformi, uključujući infrastrukturne projekte kompatibilne s planovima Unije.

Sve to sadržano je u programu reformi koji sadrži 113 točaka, a vlasti u BiH su ga nakon mukotrpnih svađa jedva uspjele usuglasiti 2025. kasneći gotovo dvije godine za drugim državama regije.

Albanija je pri tom najdalje odmakla ponudivši projekte za koje je EU već izdvojila gotovo 100 milijuna eura.

BiH za to vrijeme nije "povukla" niti jedan euro, a neće ništa ni dobiti sve dok ne imenuje koordinatora za projekte i ne usvoji dva sporazuma koja su uglavnom tehničke naravi i pretpostavka su aktiviranja konkretnih projekata.

"Potpora EU je spremna, koristi su stvarne, ali napredak ovisi o tome hoće li domaće vlasti djelovati bez odgode", kazao je šef delegacije EU u BiH Luigi Soreca.

Reagirajući na odugovlačenja na razini Vijeća ministara, zastupnik u Zastupničkom domu parlamenta BiH i predsjednik parlamentarnog povjerenstva za borbu protiv korupcije Branislav Borenović u srijedu je oštro kritizirao odgovorne.

"Nemam riječi da opišem tu neku vrstu bezobrazluka", kazao je Borenović novinarima, ističući kako se na taj način otimaju novci namijenjeni stvarnom poboljšanju kvalitete života običnih ljudi.

Dok sve zemlje u regiji tu priliku mudro koriste, jedino Bosna i Hercegovina stoji, a sada je realna mogućnost da sva planirana sredstva trajno izgubi jer će ih Europska komisija, nastavi li se ovakvo stanje, jednostavno preusmjeriti drugim državama s obzirom da su ona operativna i na raspolaganju samo do 2027. godine, zaključio je Borenović.