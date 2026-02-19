odobrila europska komisija

Njemački proizvođač oružja ima zeleno svjetlo: Gradit će vojne brodove, dobio i navoze u Rijeci

I.K./Hina

19.02.2026 u 01:07

Ilustracija
Ilustracija Izvor: EPA / Autor: HANNIBAL HANSCHKE
Bionic
Reading

Europska komisija odobrila je u srijedu njemačkom proizvođaču oružja Rheinmetallu kupnju poslovanja grupe Lürssen s gradnjom vojnih brodova Naval Vessels Lürssen (NVL), uključujući i navoze u Rijeci.

Transakcija uključuje "u prvom redu" gradnju plovila i usluge u sektoru obrane", napominje Europska komisija, i da neće otvoriti pitanja o narušavanju tržišnog natjecanja, s obzirom na "ograničeni utjecaj na tržišnu strukturu".

Provjera je slijedila "pojednostavljenu proceduru", dodali su.

Rheinmetall proizvodi topove i laserske module za mornaricu, a sredinom rujna prošle godine objavili su da će kupiti NVL, ne navodeći iznos. Krajem siječnja izvršni direktor Armin Papperger rekao je za Reuters da će za brodogradilišta platiti 1,35 milijardi eura.

Naval Vessels Lürssen (NVL) ima u matičnoj Njemačkoj četiri brodogradilišta, a vlasnici su i navoza u Rijeci, te u bugarskoj Varni, egipatskoj Aleksandriji i brunejskoj Muari.

NVL zapošljava oko 2100 radnika i prijavio je prihod u 2024. od otprilike milijardu eura. Rheinmetall pak zapošljava oko 40 000 radnika na 174 lokacije, uz prihod u 2024. godini od 9,8 milijardi eura.

