Njemački proizvođač oružja ima zeleno svjetlo: Gradit će vojne brodove, dobio i navoze u Rijeci

Transakcija uključuje "u prvom redu" gradnju plovila i usluge u sektoru obrane", napominje Europska komisija, i da neće otvoriti pitanja o narušavanju tržišnog natjecanja, s obzirom na "ograničeni utjecaj na tržišnu strukturu".

Provjera je slijedila "pojednostavljenu proceduru", dodali su.

Rheinmetall proizvodi topove i laserske module za mornaricu, a sredinom rujna prošle godine objavili su da će kupiti NVL, ne navodeći iznos. Krajem siječnja izvršni direktor Armin Papperger rekao je za Reuters da će za brodogradilišta platiti 1,35 milijardi eura.