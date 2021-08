Sve više poslodavaca dijeli otkaze necijepljenima. Može li se to dogoditi i u Hrvatskoj?

Neke europske države, poput Francuske i Italije, počele su uvoditi stroga ograničenja necijepljenim građanima. U Kanadu, a moguće i u SAD, više neće moći necijepljeni turisti. Sve više korporacija i velikih poslovnih subjekata dijele necijepljenima otkaze u nastojanju da smanje rizik od zaraze u svojim uredima. Može se li tako nešto dogoditi i u Hrvatskoj?

Primjerice, na CNN-u je troje necijepljenih dobilo otkaze. Kod nas, kaže Volarević, to nije dopušteno, a u 'Americi očito jest'. Amerika, pojašnjava, ima drugačiji pravni sustav – sustav presedana. Kod nas mora nešto unaprijed biti propisano da bi se moglo sankcionirati.

'Kažem da je nedopuštano jer poslodavac da bi htio otkazati ugovor o radu zbog nečega, mora zato imati neko opravdanje, zakonsku valjanu osnovu. To što se radnik nije cijepio, nikako ne može biti osnova da dobije otkaz', objašnjava.

Da poslodavac ipak otpusti osobu koja nije cijepljena, on ne bi bio kažnjen jer to nije propisano zakonom. No, radnik se može obratiti sudu i tada sud može odlučiti je li otkaz bio opravdan ili ne.

'U tom slučaju, poslodavac mora radnika vratiti na posao i isplatiti mu plaće koje bi dobio da je ostao na radnom mjestu i naknadu u vidu nekakve štete', naveo je odvjetnik, dodajući da poslodavac nema pravo niti voditi evidenciju o tome tko je cijepljen i nije cijepljen, kao ni propisati da na posao mogu doći samo cijepljeni.