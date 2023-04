Sve više dokaza: Ruski Wagner igra veliku ulogu u krvoproliću u Sudanu

Satelitske slike koje su analizirali CNN i grupa All Eyes on Wagner pokazuju ruski transportni zrakoplov na ruti između dvije ključne libijske zračne baze koje pripadaju Haftaru, a koristi ih Wagner. Haftar je podržao RSF, kažu izvori, iako on poriče da je zauzeo stranu u sukobu. Povećana aktivnost Wagnera u Haftarovim bazama i diplomatske tvrdnje sugeriraju da su se i Rusija i libijski general možda pripremali podržati RSF čak i prije erupcije nasilja.

Intenziviranje letova transportnog zrakoplova Iljušin-76 započelo je dva dana prije početka sukoba u Sudanu, u subotu, i nastavljeno je najmanje do srijede, prema satelitskim snimkama i nizozemskom analitičaru Gerjonu. Taj zrakoplov, po NATO-ovoj kodifikaciji Candid, poletio je u četvrtak 13. travnja iz Haftarove zračne baze Kadim u Libiji u sirijski obalni grad Latakiju, u kojem Rusija ima veliku zračnu bazu. Sljedeći dan vratio se u Kadim. Dan kasnije odletio je u drugu zračnu bazu Haftara u libijskoj Jufri. Parkirao je na izdvojenoj lokaciji, što je Gerjon smatrao vrlo neobičnim. Tog dana izbio je sukob.